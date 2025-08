Stelle cadenti e pianeti ad agosto 2025: cosa osservare

Milano, 4 agosto 2025 – Agosto è il mese dell’osservazione per eccellenza. Le notti calde, il cielo limpido e le giornate che lentamente si accorciano creano le condizioni ideali per l’osservazione, da trasformare in un’ora di silenzio e meditazione, ma anche in un momento di famiglia e con gli amici.

Il cielo di agosto 2025 si annuncia ricco di eventi: in primo piano le Perseidi, uno degli sciami meteorici più spettacolari dell’anno, ma anche la presenza di diversi pianeti visibili a occhio nudo e diverse congiunzioni astronomiche. Un’occasione per lasciarsi meravigliare e riscoprire il legame profondo tra la Terra e il cosmo.

Le Perseidi, le stelle cadenti di agosto

Tra il 10 e il 13 agosto raggiungerà il suo picco lo sciame delle Perseidi, comunemente note come stelle cadenti di San Lorenzo. Il massimo dell’attività è atteso nella notte tra l’11 e il 12 agosto, con una frequenza che può arrivare anche a cento meteore all’ora nelle condizioni ideali.

Le scie luminose sono causate dai detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, che la Terra attraversa ogni anno in questo periodo. Il picco delle Perseidi seguirà di poco la luna piena, e la luminosità del satellite renderà il cielo meno favorevole all’osservazione dello sciame.

Il bacio fra Giove e Venere

Il 12 agosto fra il pianeta Giove e Venere avverrà quello che è noto come il “bacio" celeste. I due pianeti appariranno molto vicini nel cielo, separati da meno di un grado, offrendo una configurazione geometrica ben riconoscibile a occhio nudo. In realtà si troveranno a milioni di chilometri di distanza, ma dalla Terra sembreranno quasi toccarsi.

La congiunzione sarà visibile prima del sorgere del Sole, guardando verso Est, tuttavia la visibilità dipenderà da un orizzonte libero da ostacoli e dalle condizioni atmosferiche del mattino.

Pianeti visibili a occhio nudo: Venere, Saturno, Giove

Il cielo serale e notturno di agosto 2025 vedrà la presenza di alcuni tra i pianeti più luminosi. Venere sarà ancora visibile al mattino, prima dell’alba, anche se sempre più vicino al Sole.

Saturno sarà protagonista del cielo notturno, in opposizione il 15 agosto: un momento ideale per l’osservazione, con il pianeta alla minima distanza dalla Terra. Giove sarà visibile nelle ore notturne verso Est, sempre più brillante con l’avvicinarsi dell’opposizione di ottobre.

A partire dal 10 agosto e per tutto il mese, sarà possibile osservare un raro allineamento di sei pianeti: Mercurio, Venere, Giove, Saturno, Urano e Nettuno appariranno distribuiti lungo la fascia dell’eclittica. L’orario migliore per individuarli sarà intorno alle 5 del mattino, anche se Saturno risulterà già visibile dalla tarda serata, a partire dalle 22. Urano e Nettuno faranno parte dell’allineamento, ma saranno visibili solo con strumenti ottici.

La luna piena di agosto, la “Luna dello Storione”

Il novilunio è previsto per il 4 agosto. Si tratta di una fase che favorisce l’osservazione di oggetti deboli come ammassi stellari e galassie. La luna piena di agosto 2025 si verificherà il 9 del mese alle 9:55 ora italiana, ma sarà osservabile nella notte precedente, tra l’8 e il 9.

È conosciuta anche come “luna dello storione”, secondo la tradizione dei nativi americani della regione dei Grandi Laghi, dove in questo periodo veniva pescato il grande pesce d’acqua dolce.

Congiunzioni e altri fenomeni

Agosto offrirà anche alcune congiunzioni suggestive. Il 5 agosto la luna sarà vicina a Giove nel cielo del mattino, mentre il 21 agosto si avvicinerà visivamente a Saturno. Il 24 agosto, invece, la congiunzione tra la luna e Marte sarà visibile all’alba, in direzione est.