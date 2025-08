L’ex di Sean 'Diddy' Combs lo difende: “Non è un pericolo per la comunità”

Dopo tante accuse, un po’ a sorpresa arriva anche una difesa per Sean ‘Diddy Combs’. È Virginia "Gina" Huynh, ex fidanzata del rapper e figura chiave nel suo recente processo penale che ha scritto una lettera al giudice federale, Arun Subramanian, chiedendo la scarcerazione dell’ex compagno, in attesa della sentenza fissata per il 3 ottobre. Una vicenda per certi versi paradossale. Ecco perché.

Che fine aveva fatto la ex di Sean ‘Diddy’ Combs?

Huynh, inizialmente indicata come ‘vittima 3’ nel caso portato avanti dalla procura, avrebbe dovuto testimoniare contro il cantante, ma si è ritirata dal processo pochi giorni prima dell'inizio delle udienze. Per mesi era scomparsa dai radar, perfino i pubblici ministeri avevano dichiarato di non essere più riusciti a contattare né lei né il suo avvocato. Una circostanza piuttosto bizzarra che, evidentemente, lascia spazio a diverse interpretazioni.

Da vittima a difensore: “Non considero il signor Combs un pericolo per me o per la comunità”

Ad ogni modo, ora che è ricomparsa pubblicamente, Gina Huynh ha preso una posizione sorprendente: ha scritto una lunga dichiarazione a sostegno della richiesta di libertà su cauzione avanzata dal team legale di Combs, condannato lo scorso mese per due capi d'accusa. “Non considero il signor Combs un pericolo per me o per la comunità”, ha scritto Huynh nella lettera depositata agli atti come parte dell’ultima istanza difensiva. “Si tratta del suo primo procedimento penale. Durante l’intera indagine e il processo è stato collaborativo, rispettoso e conforme alle disposizioni della corte”. Huynh ha anche sottolineato il forte legame di Combs con la famiglia, sottolineando quanto i suoi figli dipendano da lui “sia emotivamente che finanziariamente”. Ha aggiunto: “Concedergli la libertà su cauzione gli permetterebbe di continuare a prendersi cura della sua famiglia e adempiere alle sue responsabilità, pur rimanendo sotto la supervisione della corte".

Per il momento Combs resta in carcere

Nel passaggio più personale della lettera, Huynh ha riconosciuto che la relazione con Combs “non è stata sempre perfetta”, ma ha voluto anche evidenziare un presunto cambiamento nel comportamento dell’artista: “Ha compiuto sforzi visibili per diventare una persona migliore e affrontare i danni causati. Negli anni, ha dimostrato amore, pazienza e gentilezza. A mia conoscenza, non è stato violento da molti anni ed è stato un padre presente e devoto”. I legali del rapper, 55 anni, hanno richiesto la libertà su cauzione con una garanzia da 50 milioni di dollari, puntando sulla sua cooperazione e sui legami familiari come argomenti chiave. Combs resta attualmente detenuto in attesa della sentenza, che determinerà la pena per la condanna legata al traffico a fini di prostituzione. La lettera di Huynh potrebbe influenzare la decisione finale del giudice, anche se resta da vedere se le autorità considereranno sufficienti le rassicurazioni fornite dalla donna in considerazione della sua ‘misteriosa scomparsa’ prima di testimoniare. La sensazione è che i colpi di scena, in questa vicenda, non siano ancora finiti.