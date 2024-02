Così la scienza trasforma in integratori i principi naturali

Dal 1998 PromoPharma® realizza, a partire da materie prime 100% Made in Italy, integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici nei propri laboratori di San Marino, nel cuore della ’Valley degli integratori’, e li distribuisce oggi in 38 paesi. L’obiettivo è promuovere la salute e il benessere della persona coniugando sinergicamente e armonicamente scienza, tecnologia e Natura. L’ampia gamma di referenze – sono ormai oltre 500 quelle a oggi sviluppate – nasce infatti dall’esperienza del team di R&D interno, che costantemente studia soluzioni innovative, efficaci e pratiche in campo nutraceutico.

L’azienda rappresenta un’eccellenza in un settore che negli ultimi anni è cresciuto impetuosamente e che vede aumentare di anno in anno l’interesse di investitori e fondi italiani ed esteri in cerca di acquisizioni: l’Italia vanta infatti il più grande mercato degli integratori alimentari di tutta Europa, che pesa per oltre un quarto del totale, con attese di sfiorare i 5 miliardi di vendite nel 2025 e una crescita media annua di quasi l’8%. E di questa realtà dinamica fa parte anche la ’Valley degli integratori’ a San Marino, dove una trentina di aziende del settore si spartiscono una fetta di mercato che da sola vale circa 170 milioni di Euro.

Ad Acquaviva, nel 2003 Filippo Borsani, attuale Ceo, acquista PromoPharma, iniziando un’importante attività di rilancio del brand. L’anno successivo l’azienda si propone al mercato con un proprio logo e nuove referenze di prodotti realizzati in base a una vision ben precisa, che tutt’ora costituisce le fondamenta del marchio: coniugare natura e conoscenze scientifiche per migliorare il benessere e la salute di tutti.