Confermati Ambra, Fedez e Dargen. Il via ai “live“ il 26 ottobre, con la Michielin La 17ª edizione di X Factor vede Ambra Angiolini, Fedez, Morgan e Dargen D'Amico come giudici, mentre Francesca Michielin torna alla conduzione dopo aver annullato gli ultimi concerti per un problema di salute.