I concerti più attesi a luglio 2024

Da sempre l’estate è una delle stagioni con il calendario di eventi musicali più ricco di quasi tutto l’anno. Le temperature miti, l’apertura degli stadi per i live e concerti in grado di attirare migliaia e migliaia di persone e il richiamo di artisti internazionali pronti ad esibirsi in alcune delle rassegne e dei festival più importanti del Paese. A seguire potete trovare una guida con i concerti imperdibili nelle prossime quattro settimane, tra artisti italiani e stranieri, pronti a fare da colonna sonora all’estate 2024.

Da Max Pezzali (in giro col tour) ai Coldplay allo Stadio Olimpico a Roma

Fin dall’inizio di luglio, continuerà il sold out del tour negli Stadi di Max Pezzali con “Max Forever (Only Hits)”. L’ex leader degli 883 è atteso il 1 luglio 1 e martedì 2 luglio 2024, Stadio San Siro) a Messina (martedì 09 luglio 2024, Stadio San Filippo) e concludendo a Bari (sabato 13 luglio 2024, Stadio San Nicola). Attesi alla Fiera Milano Live a Rho gli Arcade Fire il 2 luglio nell’unica data italiana del loro tour. In quella stessa data vi ricordiamo i live dei Suicidal Tendencies + Agnostic Front, al Castello di Legnano in occasione del Rugby Sound Festival. Il giorno dopo, a Legnano, spazio invece a Coez e Frah Quintale. Altra grande star in arrivo il 3 luglio. Parliamo di Nicki Minaj al Fiera Milano Live, a Rho mentre Tedua sarà il protagonista del Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. Anche Zucchero sarà live nel nostro Paese, ad esempio il 2 luglio allo Stadio Adriatico a Pescara e il 4 luglio allo Stadio San Siro a Milano. Sempre in questa seconda data, invece, a Roma si esibiranno i Queens of the Stone Age all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, a Roma. I Simple Minds, invece, saranno impegnati al Mantova Summer Festival. Sarà, invece, due giorni dopo, il 6 luglio 2024, l’Ippodromo Snai San Siro per gli I-Days Milano ad accogliere i Queens of the Stone Age. Sfera Ebbasta, invece, quel giorno sarà a Messina, allo Stadio Franco Scoglio, allo Stadio San Filippo dopo i due sold out a San Siro a Milano. Ultimo, invece, intratterrà i fan dello Stadio Euganeo di Padova. Nel 2025, il cantautore romano – che presto diventerà padre – ha annunciato altre date del suo tour negli Stadi. E anche in quel caso, il sold out di tutte le tappe appare scontato… Il 7 luglio Anitta canterà al Fabrique di Milano mentre Tedua sarà ad Alba per il Collisioni Festival. L’8 luglio i Placebo si esibiranno per il ‘Rock in Roma’ all’Ippodromo delle Capannelle a Roma (il giorno dopo, invece, suoneranno al Parco San Valentino a Pordenone). Nella medesima data dell’8 luglio spazio alla nostalgia degli anni ‘90 con i Take That in concerto all’Auditorium Parco della musica – Cavea. Nello stesso luogo, due giorni dopo, invece, si esibiranno i Deep Purple. In quella stessa data, invece, appuntamento da non perdere per Sum 41 + Avril Lavigne + Simple Plan attesi all’Ippodromo Snai San Siro sempre per la rassegna musicale I-Days 2024. Atmosfere completamente diverse per il 10 luglio all’Arena di Verona quando sarà Ludovico Einaudi a incantare il pubblico presente per la sua data nella magica e storica cornice. Entusiasmo per i fan degli Stray Kids, il 12 luglio all’Ippodromo Snai La Maura. Il gruppo sudcoreano nato pochi anni fa, nel 2017, radunerà i fan del K-Pop in una data attesissima. Geolier, invece, sarà alla Palazzina di Caccia di Stupinigi mentre Tedua al Parco della Pace a Servigliano. Finalmente il 12 luglio finirà la lunga attesa per l’arrivo dei Coldplay allo Stadio Olimpico a Roma, con i biglietti delle loro date venduti in pochissimi minuti. I concerti della band americana saranno in totale 4, il 12, 13, 15 e 16 luglio sempre nella Capitale. Il 13 del mese invece ci saranno i Massive Attack per il Mantova Summer Festival.

Attesa alle stelle per l’arrivo di Taylor Swift

Con persone già in coda da fine giugno, accampati fuori dallo Stadio San Siro, il 14 e 15 luglio ci saranno le due attesissime tappe di Taylor Swift a Milano. Biglietti esauriti in pochissimi minuti per uno show che ripercorre tutte le ere musicali della cantante. Imperdibile per i fan. Se il 16 luglio sarà l’ultima data per poter vedere dal vivo i Coldplay allo Stadio Olimpico a Roma, sempre nella Capitale ci sarà un’alternativa decisamente interessante: 21 Savage all’Ippodromo delle Capannelle per il” Rock in Roma”. E Milano non sta a guardare perché è pronta ad ospitare i Black Eyed Peas al Rho Fiera Milano.

Da ‘Il Volo’ a Passenger

Luglio 2024 vedrà anche Il Volo tra i protagonisti della musica estiva, live all’Anfiteatro degli Scavi a Pompei il 17 luglio. Il giorno seguente, invece, un’altra band simbolo della musica italiana, i Pooh al Sonic Park di Stupinigi. Il 25 luglio al Teatro degli Arcimboldi di Milano sbarcherà Nick Carter, uno dei membri dei Backstreet Boys, con i suoi brani da solista e anche alcuni dei pezzi più noti della boyband che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Il secondo live in Italia del suo ‘Who I Am – World Tour 2024’ si terrà nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Rimanendo nel campo degli artisti stranieri, appuntamento con Passenger il 29 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera. Il mese di luglio, inoltre, vedrà diverse tappe del tour estivo di Tedua, Calcutta e dei Subsonica, protagonisti di numerose serate dal Nord al Sud Italia. VI suggeriamo di non perdere gli appuntamenti dei vari festival estivi che ospiteranno numerosi artisti anche nel mese di luglio.

E in tv arrivano i “Tim Summer Hits” e “Battiti Live”

Il mese di luglio, inoltre, si accende di musica anche sul piccolo schermo. Nelle quattro settimane del mese, infatti, Rai 1 e Canale 5 si accenderanno con la musica delle grandi hit dell’estate. Il “Tim Summer Hits” (già registrato da Piazza del Popolo a Roma) vedrà al timone Carlo Conti e Andrea Delogu (prima del prossimo impegno del conduttore al Festival di Sanremo 2025) mentre i “Battiti Live” saranno condotti da Ilary Blasi, Alvin e con la partecipazione di Rebecca Staffelli. Entrambi i programmi sono stati promossi passando, rispettivamente, da Rai 2 a Rai 1 e da Italia 1 a Canale 5. Il modo migliore per conoscere sempre di più i tormentoni che ci faranno compagnia per questa stagione, prima di scoprire chi trionferà solo a fine agosto.