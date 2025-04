Come sta Elton John? L'infezione peggiora: "Non riesco più a vedere i miei figli"

Peggiorano le condizioni di Elton John. È questa la notizia, forte e drammatica, che emerge dall'ultima intervista che l'iconica rockstar da oltre 300 milioni di dischi venduti ha rilasciato al Time lo scorso 4 aprile.

Il cantante di Rocket Man, 78 anni, ha raccontato che oggi fa fatica a vedere i suoi bambini e spiegato le difficili condizioni in cui si trova ad affrontare la vita dopo l'infezione agli occhi che lo ha colpito la scorsa estate.

Elton John: "Sono scoppiato in lacrime. Sulla mia lapide..."

“Non riesco a vedere la tv, non riesco a leggere, non riesco a vedere i miei ragazzi giocare - le tristi parole di Sir Elton John - È un periodo molto stressante. In questi casi ti commuovi, ma devi abituarti perché sono fortunato ad avere la vita che ho. Ho ancora la mia meravigliosa famiglia e posso ancora vedere qualcosa con il mio occhio sinistro. Quindi ti dici: "Vai avanti”.

L'artista ha due figli: Zachary, di 14 anni, ed Elijah, di 12, voluti con il marito David Furnish e nati entrambi dalla stessa madre surrogata (curiosità: la madrina di entrambi è stata Lady Gaga).

“Abbiamo accompagnato Zachary alle superiori, lo abbiamo lasciato, stava molto bene. Sono tornato a casa e sono scoppiato in lacrime - il racconto di Elton John - David ha detto: "Cosa c’è che non va?". Ho risposto: "Non vedrò mai più il mio bambino". Ho pianto perché i bambini fanno la differenza nella mia vita. Ho sempre detto che volevo morire sul palco, ma ora voglio che sulla mia lapide sia scritto: "È stato un grande papà". La mia carriera è stata meravigliosa, ma sono i bambini ciò che conta”.

L'infezione agli occhi di Elton John

L'artista di Candle in the wind aveva rivelato al mondo lo scorso settembre di essere stato colpito "in estate" da "una grave infezione agli occhi". Nell'occasione il cantante si era detto positivo sui primi progressi fatti con la cura, nonostante vedesse già "limitatamente e con un solo occhio".

Ma col tempo l'infezione è andata peggiorando e, lo scorso dicembre, Elton John aveva dichiarato di essere diventato ormai totalmente cieco. Ora la nuova intervista struggente sul fatto di non riuscire più a vedere nemmeno i suoi figli.

Nonostante tutto, però, l'artista non molla e continua fare musica: Elton John ha da poco ha collaborato con Brandi Carlile per l’album Who Believes in Angels?, pubblicato il 4 aprile. Il 5 aprile è salito sul palco del Saturday Night Live e, nonostante le difficoltà visive, la performance della star 78enne è stata accolta con entusiasmo.