I concerti da non perdere ad agosto 2024

Anche ad agosto la musica non si ferma e sono numerosi i cantanti che approfittano delle settimane di caldo e turismo per esibirsi in alcuni dei festival più noti e nelle località più affollate della nostra Penisola. Se siete curiosi di sapere quali artisti saranno live nel mese di agosto, leggete la nostra guida con alcuni concerti imperdibili.

Ecco quali sono i concerti in Italia ad agosto 2024

In attesa del suo esordio come giudice a X Factor, Achille Lauro si esibirà in alcune delle città di mare più gettonate: 01 Agosto – Gallipoli – Parco Gondar, 12 Agosto – Baia Domizia – Arena Dei Pini, 14 Agosto – Cattolica – Arena Della Regina, 16 Agosto – Castiglioncello – Castello Pasquini, 17 Agosto – Forte Dei Marmi – Villa Bertelli, 21 Agosto – Corigliano – Rossano – Anfiteatro Maria De Rosis, 23 Agosto – Catania – Villa Bellini e 24 Agosto – Palermo – Teatro Di Verdura. Anche Annalisa è pronta a portare i suoi brani più noti e i suoi successi in diversi live: 02 Agosto – Forte Dei Marmi – Villa Bertelli, 06 Agosto – Gallipoli – Parco Gondar, 08 Agosto – Pescara – Porto Turistico, 10 Agosto – Baia Domizia – Arena Dei Pini e 12 Agosto – Roccella Jonica – Teatro Al Castello. I Blue saranno in concerto il 26 agosto a Ostuni mentre Emma sarà impegnata per la prima metà del mese: 03 Agosto – Forte Dei Marmi – Villa Bertelli, 06 Agosto – Baia Domizia – Arena Dei Pini, 07 Agosto – Diamante – Teatro Dei Ruderi Di Cirella, 08 Agosto – Roccella Jonica – Teatro Al Castello e 10 Agosto – Catania – Villa Bellini. Due date anche per Geolier, in grado di fare sold out in tutti i live delle settimane scorse. L’artista, arrivato secondo a Sanremo 2024, sarà in concerto il 12 Agosto – Gallipoli – Parco Gondar e il 18 Agosto – Diamante – Teatro Dei Ruderi Di Cirella. Il Volo, dopo il successo degli appuntamenti trasmessi in tv all’Arena di Verona a maggio su Canale 5, intratterrà il pubblico con una serie di live: 05 Agosto – Torre Del Lago – Gran Teatro All’Aperto G.Puccini, 24 Agosto – Monopoli – Cala Batteria, 26 Agosto – Diamante – Teatro Dei Ruderi Di Cirella e 27 Agosto – Rocella Jonica – Teatro Al Castello. Il 13 agosto 2024 Lenny Kravitz sarà in concerto a Lido di Camaiore mentre Sting sarà a inizio mese, il 3 agosto, alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Il 21 agosto sarà il momento dei The Offspring a Villa Ca' Cornaro a Romano D’Ezzelino. Attesissimo, a metà mese, il Red Valley Festival, dal 14 al 17 Agosto 2024 ad Olbia (SS). Ecco la line-up delle giornate: 14 Agosto, Charlotte De Witte - Ghali - Gigi D'Agostino Macklemore- Drillionaire - Gemitaiz - Kid Yugi - Tony Effe Axell - Botteghi - Damianito - Digital Astro - Mew - Sadturs & Kiid. Il 15 Agosto si esibiranno Gazzelle - Max Pezzali - Tommaso Paradiso Anfisa Letyago - Ariete - Fred De Palma - Rose Villain - Santi Francesi - Teenage Dream - Damante - Damianito - Dodoj - Holden - Il Pagante. Il 16 Agosto, invece, Geolier - Sfera Ebbasta – Solomun - Anna - Il Tre - 22Simba - Damianito - Ludwig - Mecna - Samuele Brignoccolo - Shablo - Tony Boy. Si chiude il 17 Agosto con Annalisa - Club Dogo - Coez & Frah - Irama - Salmo & Noyz Diss Gacha - Fast Animals & Slow Kids – Rhove - Ale Basciano - Damianito - Rondine - Room9 – Sarah. Closing Party Red Club: Salmo Dj Set.