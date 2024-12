Come sta Alba Parietti investita da un pirata sugli sci. Paura e ricovero a Courmayeur

Alba Parietti, nota showgirl e presentatrice italiana, ha vissuto un momento di grande paura durante la sua recente vacanza a Courmayeur, in Valle d'Aosta. La celebre conduttrice è stata investita mentre sciava, un incidente che ha richiesto il suo ricovero al pronto soccorso.

L'incidente sugli sci

Secondo le prime ricostruzioni, Parietti stava trascorrendo una giornata sulle piste quando è stata travolta da un giovane sciatore. Dopo l'impatto, il ragazzo si è allontanato rapidamente senza prestare soccorso. Questo gesto ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i presenti, che hanno subito allertato i servizi di emergenza. La showgirl è stata quindi trasportata in ospedale per accertamenti e cure.

Il post di Alba Parietti sul suo profilo Facebook col quale racconta l'accaduto

Le condizioni di salute

Fortunatamente, le notizie sulle condizioni di salute di Alba Parietti sono rassicuranti. Dopo essere stata visitata dai medici, è emerso che non ha riportato ferite gravi, ma l'incidente ha comunque lasciato un segno profondo sulla sua esperienza in montagna. La conduttrice ha condiviso la sua esperienza sui social, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto e sottolineando l'importanza della sicurezza sulle piste.

Un'immagine postata da Alba Parietti sui suoi social durante il ricovero in ospedale a seguito dell’investimento sugli sci

Reazioni e solidarietà

La vicenda ha suscitato una forte reazione tra i fan e i colleghi del mondo dello spettacolo. Molti hanno espresso la loro solidarietà nei confronti di Alba Parietti, augurandole una pronta guarigione e invitando a riflettere sull'importanza di comportamenti responsabili durante la pratica degli sport invernali. In un momento in cui le vacanze natalizie richiamano molte persone sulle piste da sci, l'incidente di Alba serve da monito per tutti gli appassionati della neve.