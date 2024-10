Le rubano le ruote,. Parietti si sfoga:: "È una roulette russa"

"Vivere qui è diventata una roulette russa": Alba Parietti lo ha scritto in uno sfogo su Instagram dopo che l’altra notte le sono state rubate tutte quattro le ruote della macchina. "La sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio. Questa notte a me e altre persone tra Basiglio e Milano 3 – ha spiegato la showgirl – hanno trovato le macchine in questa condizione. Parlare di sorpresa in realtà è un errore. Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia". "Vivere a Milano e nel suo hinterland – ha aggiunto – è diventato impossibile. Posso considerarmi fortunata, in fondo cosa sono quattro ruote di una macchina, contro la possibilità di prendermi una coltellata al cuore e morire a 24 anni su un autobus mentre torno dal lavoro alle due di notte? Vivere qui è diventata una roulette russa".