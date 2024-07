White Milano scalda i motori

White Milano è pronto a tornare in scena con un

brand mix di proposte di abbigliamento e accessori per la Spring/Summer 2025. Da giovedì 19 a domenica 22 settembre, 2024 il Tortona Fashion District lascerà spazio alle nuove collezioni donna prêt-à-porter di brand di ricerca e di marchi established.

Molti i progetti che verranno presentati in concomitanza con la Milano Fashion Week: aree speciali e brand inediti andranno a definire, secondo la tradizione del Salone, un percorso che coniuga i valori del Made In Italy, con una ricerca estetica non convenzionale e ispirata ai valori artigianali di ogni angolo del mondo.

Tornerà anche il White Village, per il ’fuori salone’ della settimana della moda. Il programma comprenderà eventi aperti al pubblico. Prosegue il progetto Secret Rooms in cui White dedica degli spazi espositivi a talenti internazionali di nuova generazione, portatori di una creatività indipendente e dal forte impatto estetico e concettuale. Come in ogni edizione, il percorso narrativo delle Secret Rooms si rinnova ispirandosi ai codici stilistici dei designer coinvolti di stagione in stagione.