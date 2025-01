Un passo dal cielo 8: le anticipazioni della seconda puntata

Si intitola ‘La malga dell’alba’ la seconda puntata di Un passo dal cielo 8, prevista per giovedì 16 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. La prima puntata della nuova stagione, che continua a emozionare con le vicende della forestale di San Candido e i paesaggi delle Dolomiti, ha totalizzato il 23,7% di share, 4.247.000 spettatori: un grande successo. Cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo episodio?

Il riassunto della prima puntata

La prima puntata di ‘Un passo dal cielo 8’ è andata in onda il 9 gennaio 2025 con il titolo ‘L’uomo dei ghiacci’, divisa in due episodi. La serie si è aperta con il ritrovamento del corpo di Sara Fontolan, ex ricercatrice della Origin GeoEngineering, nei pressi di San Vito. L’indagine aperta in seguito alla morte della donna ha puntato i riflettori su Stephen Anderssen, fondatore dell’azienda, portando alla luce inquietanti dettagli sulla vita della vittima. Si scopre che, prima di scomparire, Sara ha abbandonato il figlio Milo nel bosco. A emergere è il quadro di una donna profondamente amante della natura e al tempo stesso estrema, al punto da costruire una visione radicale anche per il figlio, lontano dalla società: uno stile di vita in grado di condurla ad aspri contrasti con il marito Filippo.

Nella prima puntata non sono mancate svolte ricche di suspense: in un climax di tensione abbiamo assistito all’agguato a Vincenzo Nappi. La sparatoria potrebbe essere collegata all’omicidio di Sara, ma il vero colpo di scena è un altro. Se Nathan appare coinvolto ma senza conseguenze, miracolosamente illeso, Vincenzo resta gravemente ferito. Trasportato d’urgenza in ospedale, in condizioni molto critiche, lascia Carolina in uno stato di profonda angoscia.

Al risveglio, Vincenzo scopre di aver perso sensibilità alle gambe. Questo evento segna un cambiamento cruciale nelle dinamiche familiari tra i due fratelli, con Manuela che ora si trova a dover proteggere il fratello, invertendo i ruoli che da sempre li caratterizzavano.

Anticipazioni sulla seconda puntata

Nel secondo episodio di ‘Un passo dal cielo 8’, la trama ruota intorno all’omicidio di Marianna Vanoni, giovane veterinaria molto amata dalla comunità, ma la cui vita nasconde segreti inaspettati. Il corpo di Marianna viene ritrovato lungo un remoto sentiero di montagna e, all’avvio delle indagini, i sospetti iniziali ricadono subito su Marco Rho, un anziano pastore che la vittima in precedenza ha accusato di stalking.

Verrà presto a galla un lato oscuro della vittima destinato a cambiare le carte in tavola: il suo coinvolgimento in una grave truffa, che dimostra come la verità dietro la morte di Marianna sia ben più complessa. L’omicidio della veterinaria, infatti, rappresenta un enigma investigativo, ma anche un catalizzatore che porta alla luce tensioni e conflitti latenti all’interno della comunità.

Parallelamente, il pubblico sarà coinvolto in un progressivo viaggio nel passato tormentato di Nathan Sartor, personaggio enigmatico che continua a catturare l’attenzione. Manuela Nappi, determinata ad aiutarlo, lo accompagna nella ricostruzione dei pezzi mancanti della sua vita. Il legame fra i due si approfondisce, tuttavia i segreti del passato di Nathan potrebbero avere un peso fondamentale sul futuro e sul corso delle loro vite. La storia di questo personaggio diventa un simbolo dell’impatto che il passato può avere sulle vite di ciascuno, offrendo al pubblico uno spunto di riflessione su come il presente sia spesso modellato dalla difficoltà di lasciarsi alle spalle ciò che è accaduto, fino a rischiare di restarne schiacciati.

Un passo dal cielo 8: la trama della stagione

In ‘Un passo dal cielo 8’, Vincenzo (Enrico Ianniello) riesce finalmente a costruire un rapporto di fiducia con sua sorella Manuela (Giusy Buscemi) dopo anni di incomprensioni. La vita di Manuela è stata profondamente segnata dall’incontro con Nathan (Marco Rossetti), un uomo enigmatico e diffidente, cresciuto con le cicatrici di un’infanzia difficile, trascorsa nei boschi e segnata dall’abbandono. Grazie a Vincenzo e Manuela, Nathan scopre che la fiducia può essere ripagata e che non tutti gli esseri umani sono uguali.

Nathan, sempre più aperto, mostra un lato vulnerabile e inaspettato. Il mistero delle sue origini, però, rimane irrisolto fino all’arrivo di Stephen Anderssen (Raz Degan), un ambientalista determinato a salvare un ghiacciaio dallo scioglimento. Insieme a Manuela, Stephen svelerà che il ghiacciaio nasconde un segreto sorprendente.

Nel frattempo, Vincenzo si trova ad affrontare un evento che lo costringe a guardare la montagna con occhi nuovi. Grazie al supporto di Huber (Gianmarco Pozzoli) e Carolina (Serena Iansiti), imparerà ad apprezzare profondamente la natura che lo circonda, scoprendone aspetti che finora aveva ignorato e trasformando il suo modo di vivere il territorio.

Quando vedere Un passo dal cielo 8

La prima puntata di Un passo dal cielo 8 è andata in onda giovedì 9 gennaio 2025. L’appuntamento con la serie è ogni giovedì in prima serata su Rai1 alle ore 21.30 o in streaming su RaiPlay. Le puntate previste per questa stagione sono sei: per chi non riuscisse a seguirle in diretta, tutte rimarranno disponibili sulla piattaforma RaiPlay.