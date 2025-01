Rocco Schiavone 6: cast, episodi e anticipazioni della serie cult

Roma, 15 gennaio 2025 – La sesta stagione di Rocco Schiavone torna su Rai 2 dal 19 febbraio 2025. Quattro puntate che promettono nuove indagini, colpi di scena e dinamiche inedite fra noir e comedy con al centro l’investigatore burbero incarnato da Marco Giallini. La serie, ispirata ai romanzi di Antonio Manzini, ha conquistato il pubblico grazie all’esilarante mix tra il carattere del vicequestore romano e le sue indagini tra i paesaggi innevati della Valle d’Aosta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi.

Rocco Schiavone 6, le anticipazioni

La nuova stagione sarà composta da quattro episodi, ispirati principalmente ai romanzi Le ossa parlano e Il passato è un morto senza cadavere di Antonio Manzini. La trama riprende il filo conduttore delle stagioni precedenti, con Rocco Schiavone alle prese con casi intricati che mettono alla prova sia le sue capacità investigative sia la sua complessa umanità (e il rapporto con la giornalista Sandra Buccellato, interpretata da Valeria Solarino).

Tra i casi principali, il ritrovamento di ossa umane durante uno scavo porterà alla luce segreti oscuri, mentre un incidente apparentemente banale si rivelerà un puzzle legato a un gruppo di ex militari. Le indagini, come sempre, si intrecceranno con la vita privata del vicequestore, mostrando il lato più vulnerabile di un personaggio che non smette di sorprendere. Sempre più protagonisti i colleghi di Rocco, irresistibile team di poliziotti sgangherati.

La produzione è a cura di Raifilm e Cross Productions, le sceneggiature dello stesso Manzini insieme a Maurizio Careddu, la regia di Simone Spada.

Il cast di Rocco Schiavone

Accanto a Marco Giallini (in questo momento protagonista anche di ACAB su Neflix) e a Valeria Solarino, tornano i volti amati delle stagioni precedenti. Claudia Vismara interpreta ancora Caterina Rispoli, altra donna che tormenta il cuore di Rocco. Confermati Massimiliano Caprara (Deruta), Christian Ginepro (D'Intino), Fabio La Fata (Scipioni) e Gino Nardella (Ugo Casella). Massimo Reale è l’anatomopatologo Fumagalli), Lorenza Indovina la sua collega e futura moglie Michela Gambino. Massimo Olcese (Costa) e Filippo Dini (Baldi) guidano la Questura di Aosta. Da Roma tornano gli amici di Rocco: Mirko Frezza (Furio) e Tullio Sorrentino (Brizio). Marina, la moglie defunta di Schiavone, è ancora Isabella Ragonese. Una serie di personaggi che continua a evolversi senza perdere identità, mantenendo alta la qualità narrativa della serie.

L’ultimo romanzo di Antonio Manzini

Parte della nuova serie televisiva di Rocco Schiavone si affida all’ultimo capitolo della saga letteraria di Antonio Manzini, Il passato è un morto senza cadavere, pubblicato il 22 ottobre 2024 da Sellerio. Nel libro, Rocco Schiavone indaga sulla morte di un ciclista in montagna, scoprendo connessioni intricate con un passato torbido legato a ex militari. Un romanzo che approfondisce ulteriormente il carattere del vicequestore, mostrando nuove abitudini e nuove sfumature di un personaggio complesso e affascinante.

Dove vedere la nuova stagione di Rocco Schiavone

La sesta stagione di Rocco Schiavone sarà trasmessa su Rai 2, con un episodio settimanale a partire dal 19 febbraio 2025. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile recuperare le stagioni precedenti per chi volesse immergersi o rivivere le vicende del vicequestore.