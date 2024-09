‘Tutto chiede salvezza 2’, anticipazioni e quando esce

A sorpresa, è stata annunciata una seconda stagione in arrivo per ‘Tutto chiede salvezza’, una serie di successo disponibile su Netflix. E dal 26 settembre saranno disponibili i nuovi episodi sulla piattaforma streaming. Ecco le anticipazioni e tutto quello che sappiamo, ad oggi, su “Tutto chiede salvezza 2”.

Anticipazioni su ‘Tutto chiede salvezza 2’

L’esordio della serie Netflix, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, ha ottenuto, fin da subito, ottimi consensi sia da parte del pubblico che della critica. Sembrava che la storia avesse avuto il suo epilogo ma non è così: continueranno le avventure dei protagonisti (almeno sul piccolo schermo). In base alle anticipazioni sappiamo che Daniele e Nina sono diventati genitori. Il ragazzo, dopo l’esperienza vissuta, ha visto la sua vita cambiare in maniera radicale e ha deciso di studiare per diventare infermiere. Inoltre si ritrova a fare tirocinio proprio nel reparto in cui tutto ha avuto inizio e la sua vita ha acquistato una luce differente. Ma non è tutto sereno nel suo quotidiano. Il suo rapporto con Nina, infatti, è entrato in una profonda crisi, anche per responsabilità delle rispettive famiglie. Daniele si trova a 5 settimane da una decisione di affido della sua bambina e per lui inizia una sorta di lotta contro il tempo per dimostrare di essere un genitore affidabile e un padre sufficientemente maturo. La seconda stagione sarà composta da 5 puntate (due in meno rispetto alla prima stagione). E va oltre a quanto raccontato dal libro originale dal quale è tratta la serie tv. L’autore del libro, Mencarelli, ha partecipato attivamente alla scrittura dei nuovi episodi. Se nella prima stagione erano 7, come i giorni della settimana costretto a passare ricoverato in ospedale, nella seconda saranno 5 come le settimane di tempo prima della decisione di affido. Nel cast, ci saranno conferme e nuovi ingressi. Presenti Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Vincenzo Nemolato (Madonnina). Lorenzo Renzi (Giorgio) e Alessandro Pacioni (Alessandro) Ritroveremo anche Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia), Filippo Nigro (Dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli). Carolina Crescentini è invece Giorgia, la madre di Nina. Tra le new entry, invece, Drusilla Foer e Valentina Romani.

La prima stagione di “Tutto chiede salvezza”

La prima stagione di “Tutto chiede salvezza”, invece, raccontata proprio la storia di Daniele (interpretato da Federico Cesari), un adolescente che improvvisamente, si ritrova in un reparto psichiatrico dopo essere stato al centro di un Tso. Ha avuto una forte crisi che lo ha portato a perdere il controllo.

Durante il ricovero, il giovane dovrà passare un’intera settimana e si ritroverà a vivere a stretto contatto con altri suoi coetanei che, proprio come lui, devono affrontare le difficoltà che li attanaglia e le paure insite in loro. L’iniziale diffidenza e i timori di Daniele, che si sente “sano” e osserva i suoi compagni di avventura come fossero alieni, lasciano spazio a una improvvisa e inaspettata empatia e alla presa di coscienza di nuove consapevolezze.

La prima stagione si era conclusa con un finale aperto che vedeva Daniele e Nina, un’altra delle giovani pazienti del reparto psichiatrico, alle prese con una novità che potrebbe cambiare e sconvolgere completamente il loro futuro. Ed era nato l’interrogativo legato ad una possibile gravidanza di Nina (cosa che poi la seconda stagione, ambientata anni dopo, confermerà).