The Kardashians 3, le anticipazioni della nuova stagione. Kim in lacrime: "Non sto bene"

“Non sto bene: le cose cambiano molto velocemente”. Kim Kardashian scoppia in lacrime nel trailer della terza stagione di ‘The Kardashians’, il reality che racconta le disavventure dietro i riflettori della famiglia allargata della popolare modella americana. Il dramma il filo conduttore delle nuove puntate, che verranno lanciate in streaming su Disney+ a partire dal prossimo 25 maggio. Dalla dolorosa separazione dal marito Kanye West e le “bugie” che hanno colpito la modella – “Ha inventato la narrativa più folle. Rimaniamo in silenzio nonostante tutte le bugie, per i miei figli”, dice Kim nel trailer – al melanoma sul viso che ha costretto Khloé ad un delicato intervento chirurgico: la nuova serie ripercorrerà i momenti più difficili della famiglia allargata Kardashian-Jenner. Al centro delle scene, anche la relazione tormentata di Khloé con Tristan Thompson. Ma la lite più spettacolare che animerà i nuovi episodi è quella tra le sorelle Kourtney e Kim. Tutte le anticipazioni della terza stagione di ‘The Kardashians’.

The Kardashians: le anticipazioni della terza stagione

Telecamere nuovamente puntate sulle sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e le sorellastre Kendall e Kylie Jenner, che racconteranno le loro vicissitudini tra maternità surrogata, la co-genitorialità e una vita di successo. “Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resisteranno insieme durante la tempesta”, spiegano i produttori del reality. La famosa famiglia anticipa nel trailer che per loro è stato un “vorticoso anno”, tra problemi di salute e un matrimonio drammatico. Nel trailer appena rilasciato, si intravede la terribile cucitura chirurgica sul volto di Khloé – “È stato molto più serio di quanto mi aspettassi” – e si parla del dramma che circonda il matrimonio di Kourtney, mentre Kylie esorta le sue sorelle a parlare degli “standard di bellezza che (la loro famiglia) sta fissando”. Drammi, lacrime e polemiche animeranno la nuova stagione della serie. "Sono davvero brava a essere calma quando c'è turbolenza, ma questo è stato un anno vorticoso", dice Kris Jenner nel trailer.

Drammi veri o ciniche messe in scena? I sospetti

Il dramma principale anticipato dal trailer per la prossima stagione è incentrato sulla tensione tra Kim e Kourtney, dopo il matrimonio di Kourtney con Travis Barker a Milano. “Mia sorella ha usato il mio matrimonio come un'opportunità di lavoro”, dice Kourtney. E Kim che riflette ad alta voce: "È confusa” e si interroga su “come questa narrazione le sia venuta in mente”. Un botta e risposta che mostra qualche crepa nella tenuta della famiglia. Kylie Jenner – che ha l’anno scorso ha avuto il secondo figlio con Travis Scott, tramite maternità surrogata – parla dei co-genitorialità e tradimenti. “Pensi che ce la caveremo. Ma no. Nessuna possibilità”, dice Kylie.

Dove vedere la serie

Il clan dei Kardashian ha prima girato la serie “Keeping Up With The Kardashians” – per ben 20 stagioni, uscite tra il 2007 e il 2021 – prima di passare a “The Kardashians” di Hulu. Dopo il debutto del 14 aprile 2022 con le prime due edizioni, il prossimo 25 maggio arriverà su Disney+ la terza stagione con un nuovo episodio ogni giovedì.