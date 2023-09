Sky, film di settembre 2023 in uscita: i migliori, la lista

Roma, 6 settembre 2023 – Il mese di settembre su Sky sarà particolarmente ricco di uscite cinematografiche davvero molto interessanti e che soddisferanno i gusti di molti iscritti al servizio. Vediamo insieme quali sono le pellicole da non perdere sulla pay-per-view nei prossimi giorni e le relative trame. I film, vi ricordiamo, saranno anche disponibili in streaming sulla piattaforma NOW.

Tár - Dal 3 settembre su Sky Cinema Due

Vincitore della Coppa Volpi 2022 e del Golden Globe 2023 (per l’interpretazione di Cate Blanchett) ‘Tár’ mette in scena la vita della controversa compositrice e direttrice d’orchestra Lydia Tár, la prima donna in assoluto a capo dell’orchestra dei Berliner Philharmoniker. Nel film la musicista finisce al centro delle polemiche per via di presunti abusi di potere a scapito di alcune dipendenti.

Il gatto con gli stivali 2 - Dal 4 settembre su Sky Cinema Uno

La pellicola d’animazione candidata agli Oscar 2023 racconta le avventure del simpatico personaggio dall’accento spagnolo lanciato dalla saga di ‘Shrek’. In questo secondo capitolo, il Gatto con gli Stivali scopre di aver esaurito 8 delle sue 9 vite, così va a caccia di una stella caduta nella Foresta Oscura che possa aiutarlo a ripristinare le esistenze perdute. Sul suo cammino, purtroppo, troverà diverse insidie ad attenderlo.

Scream 4 - Dal 9 settembre su Sky Cinema Uno

Ritroviamo Jenna Ortega e Melissa Barrera in questo nuovo capitolo dell’iconica saga horror, in onda il 9 settembre. Sam e Tara Carpenter, le due ragazzze sopravvissute ai terribili eventi di Woodsboro, si trasferiscono a New York per lasciarsi il passato alle spalle. Mentre Tara vorrebbe soltanto dimenticare tutto l’orrore vissuto in passato, Sam teme che l’assassino si stia preparando per tornare. La paura di Sam, purtroppo, si trasformerà presto in una terrificante realtà.

Assassin Club - Dall’11 settembre su Sky Cinema Uno.

‘Assassin Club’, thriller ambientato in varie zone del mondo, segue le avventure di un killer professionista al suo ultimo lavoro: l’uomo è infatti stato chiamato ad uccidere sette persone sparse in diverse nazioni. C’è un problema: i suoi obiettivi sono a loro volta assassini, assoldati per ucciderlo.

L’ultima notte di amore - Dal 18 settembre di Sky Cinema Uno

Pierfrancesco Favino è il protagonista assoluto di questo noir metropolitano. Il personaggio di Franco Amore è convinto di essere una persona onesta, essendo un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Tutto però cambierà con la sua ultima notte di servizio.

Stranizza d’Amuri - Dal 22 settembre su Sky Cinema Due

La romantica pellicola diretta da Beppe Fiorello è ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto. Nino ha ricevuto dai genitori un motorino per aver finito la scuola, mentre Gianni è tornato dal riformatorio e adesso lavora nell’officina del patrigno. Dopo essersi conosciuti, i due instaureranno un rapporto molto speciale, contrastato dagli abitanti del loro paesino siciliano, ancora fin troppo ancorati a valori vetusti.

Beast - Dal 25 settembre su Sky Cinema Uno

Nate (interpretato da Idris Elba) è un medico e vedovo che porta in Sudafrica le figlie per cercare di riconciliarsi con loro dopo la tragica morte della loro madre. Il loro safari si trasforma però molto presto in una vera e propria prova di sopravvivenza: la famigliola dovrà infatti affrontare un pericoloso leone che si metterà sulle loro tracce.