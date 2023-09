La ‘Signora in giallo’, in arrivo il film reboot sulla storica serie tv. Chi sarà la nuova Jessica Fletcher?

Grande ritorno per Jessica Fletcher, l’intramontabile protagonista della ‘Signora in giallo’, la scrittrice detective che per oltre 20 anni ha appassionato milioni di telespettatori con il suo ‘savoir faire’ e la sagacia tutta al femminile. ‘Murder, She Wote’ – questo il titolo originale della serie tv americana, prodotta dall’84 al ‘96 – sta per diventare un film reboot. I fan esultano, ma con qualche riserva visto che Angela Lansbury, volto amatissimo della serie, è deceduta l’11 ottobre 2022 a pochi giorni dal suo 97esimo compleanno.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, autrici di ‘Dumb Money’, il film di Craig Gillespie che racconta il boom azionario di GameStop premiato al ‘Toronto International Film Festival’. Ed è proprio al ritiro del premio che le due lady della scrittura hanno annuncia, a sorpresa, la novità: ‘Murder, She Wote’ diventerà un film per il cinema. La ‘Signora in giallo’ sarà per la prima volta sul grande schermo, visto che è già stata protagonista di quattro film per la tv. E a produrlo sarà Universal.

Oltre alle 12 stagioni della serie originale, ‘Murder, She Wote’ è infatti diventato anche il soggetto per quattro film televisivi, girati tra il 1997 e il 2003 dalla stessa Angela Lansbury. In Italia li abbiamo visti con i titoli: ‘Vagone letto con omicidio’ (1997, in Italia nel ‘99), ‘Appuntamento con la morte’ (2000/2025), ‘L'ultimo uomo libero’ (2001/2005) e ‘La ballata del ragazzo perduto’ (2003/2005).

È top secret sulla trama del film, ma quel che è certo e che vedremo indagini inedite e nuovi misteri che verranno risolti dall’arguta intelligenza di Jessica Fletcher, lasciando con un palmo di naso anche i detective più navigati. Blum e Angelo hanno lavorato alla sceneggiatura dell’adattamento cinematografico della famosa serie tv, sostenuto dalla produttrice Amy Pascal, ex capo della Sony.

Il progetto era iniziato prima dello sciopero in atto da mesi a Hollywood, un braccio di ferro durissimo che ha congelato la scrittura della sceneggiatura. Il lavoro riprenderà quando i sindacati troveranno un accordo con la major sulle retribuzioni e sul freno all’avanzata dell’intelligenza artificiale. Al momento, son sono stati svelati altri dettagli sul futuro del film.

Al momento non ci sono nomi di possibili registi che gireranno il film rebbot e nemmeno indiscrezioni sul cast. È mistero sul volto della nuova Jessica Fletcher, ma quel che è certo per l’attrice che verrà scritturata non sarà facile superare la prova dei fan. L’impeccabile Angela Lansbury è diventata un mito inarrivabile – troppo per essere dimenticato – e il suo personaggio legato indissolubilmente al suo volto. Per la sua interpretazione, la scomparsa Angela Lansbury aveva ottenuto 10 candidature ai Golden Globes (vincendone quattro) e 12 agli Emmy Awards (uno per ogni stagione).

La serie originale è stata girata in America a partire dalla metà degli anni Ottanta. Una lunga sequenza di gialli che si è sviluppata su 264 episodi. Lo show ha ottenuto una nomination agli Emmy per Lansbury per ciascuna delle sue 12 stagioni, tra il 1984 e il 1996.

Nella fiction televisiva, Jessica Fletcher è una scrittrice di gialli e investigatrice dilettante che indaga sugli infiniti cadaveri che appaiono nella sua città costiera del New England. Diversi sono i volumi della sua lunga carriera – ben 32 libri, come citato nell'episodio 11x12 ‘Testimone suo malgrado’ – molti dei quali danno titolo ad alcuni episodi della serie.

Nell'ottava stagione, Fletcher lavora come professoressa di criminologia a New York City, dove si confronta con una quantità più plausibile di massacri. Al suo apice, lo show ha attirato un pubblico settimanale di oltre 25 milioni di telespettatori solo negli Stati Uniti, ma il successo della serie è stato planetario.