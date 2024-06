Chi è Dominique Devenport, protagonista di ‘Sissi’ su Mediaset

L’11 e il 13 giugno, in prima serata, su Canale 5 va in onda la terza stagione inedita di ‘Sissi’, una serie che presenta un ritratto intenso e realistico della celebre Elisabetta di Baviera, interpretata da Dominique Devenport. Nei panni del protagonista maschile, Franz, ritroviamo invece Jannik Schümann. La storia di questa reale continua ad appassionare il pubblico, anche nei racconti più contemporanei che la presentano sotto una luce più moderna, come avviene in questa serie. È già stata annunciata la quarta stagione.

Dominique Devenport

L’attrice che presta il volto a ‘Sissi’ nell’omonima serie di Mediaset è nata a Lucerna, in Svizzera, con radici elvetiche da parte di madre e americane sul fronte paterno. Tra i suoi primi lavori ci sono la partecipazione a un film per la TV svizzera, ‘Nebelgrind’, nel 2012 e ‘Treno di notte per Lisbona’ al fianco fi Jeremy Irons nel 2013. Dal 2017 al 2021 ha studiato recitazione alla Otto Falckenberg School di Monaco. Per ‘Sissi’ è stata nominata per il premio di Miglior Attrice ai Premi della Televisione Tedesca 2023. Vestendo gli abiti sontuosi di Sissi Devenport si è ritrovata a fare un passo importante nella sua carriera, interpretando una delle figure più affascinanti della storia europea.

Rispetto alla serie, Dominique ha spiegato che quello che la emoziona di più è portare sullo schermo una versione dell’imperatrice vicina alla sua essenza: una donna con grandi sogni, intense passioni e una forte determinazione. All'inizio della stagione 2021-22 è diventata membro dell'ensemble dello storico teatro Volkstheater Rostock dell’omonima cittadina tedesca. Interpreta il ruolo principale nel thriller storico di spionaggio ‘Davos’, che celebra la sua prima mondiale all'edizione 2023 dello Zurich Film Festival.

L’attrice è molto seguita sui social, ma si sa poco della sua vita privata e non si ha idea se al momento sia single o fidanzata. Del resto di recente a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ Devenport ha dichiarato che ha aperto e usa l’account Instagram solo a fini lavorativi. Nella stessa intervista l’attrice ha raccontato che fin da bambina ha amato il mondo delle principesse, in particolare quei personaggi femminili che, nel suo immaginario, avevano a che fare con la magia e facevano parlare gli animali o storie analoghe.

‘Sissi 3’

Negli episodi della terza stagione si entra nel vivo di celebri avvenimenti storici. In Francia viene proclamata la Repubblica, tanto che Napoleone III è costretto a fuggire. Franz ha paura che le rivolte possano arrivare fino a Vienna e decide che il giovane principe ereditario Rodolfo inizi l’addestramento militare, anche se Sissi non è affatto d’accordo. Durante i preparativi per l'Esposizione Mondiale del 1873, esplodono disordini tra gli operai del Prater, che chiedono salari più alti e pasti caldi. Il responsabile dei lavori lamenta l'aumento dei costi dei materiali, e Franz, per sedare i tumulti, promette il supporto dei soldati chiedendo a Grünne di infiltrarsi tra gli operai per conoscere i loro piani.

Nel frattempo, Sissi, decisa a proteggere Rodolfo, cerca di capire come scappare. Lasciando una lettera a Franz, promette di tornare solo se le sarà concesso di occuparsi personalmente dell'educazione del figlio. Affida la piccola Gisela alla contessa Esterházy e trova un’alleata nella fotografa francese Alma, che accompagna Sissi e Rodolfo nel loro viaggio. Intanto gli operai, esasperati, si ribellano. Franz decide di infiltrare centinaia di soldati in borghese tra i rivoltosi per identificare i leader della sommossa. Mentre aumentano le tensioni sociali, emergono nuove figure: Albert, il capo del movimento operaio, organizza attacchi ai trasporti militari per impossessarsi delle armi. La giovane cameriera Walli e Gustav, di origini operaie, mettono a punto l’idea di un furto rischioso durante un ballo di corte.