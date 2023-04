Rocco Schiavone 5, la prima 'rottura' è sul Monte Bianco. Anticipazioni

Roma, 3 aprile 2023 – Rocco Schiavone è tornato e subito c’è la prima 'rottura': un cadavere sul Monte Bianco. Su Raiplay da oggi 3 aprile è disponibile il primo episodio, in anteprima, della quinta stagione che poi va in onda su Raidue il 5 aprile. Sulla piattaforma streaming di Viale Mazzini son disponibili anche degli extra e tutti gli episodi delle prime quattro stagioni. La serie tv ( prodotta da Cross Productions) “Rocco Schiavone” è tratta dai libri gialli di Alessandro Manzini (editi in Italia da Sellerio) e ha come protagonista il vicequestore Schiavone, un poliziotto sui generis, interpretato dall’ottimo Marco Giallini che il 4 aprile spegnerà 60 candeline.

L'identikit di Rocco Schiavone

Rocco Schiavone è, dunque, un vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romano fin nel midollo, che si ritrova a dover svolgere le sue funzioni nella città di Aosta dove è stato trasferito per motivi disciplinati. Schiavone è sarcastico, nel senso più romanesco del termine, maleducato, cinico quanto basta; odia il suo lavoro, soprattutto odia Aosta. Però ha talento. Al tempo stesso è un uomo con un senso etico tutto personale, che raramente coincide con quello che un poliziotto dovrebbe avere. È sboccato, brusco e le sue azioni spesso esondano i margini della legalità. Un uomo con un passato oscuro, con molti scheletri nell'armadio.

Nato a Trastevere negli anni '70, in un piccolo appartamento in via delle Mantellate, quando il pittoresco quartiere romano non era ancora meta dei turisti e degli investitori americani, figlio di operai, Schiavone è cresciuto per strada giocando a guardie e ladri con i suoi amici del cuore, Sebastiano, Furio e Brizio. Col tempo i suoi amici sono rimasti ladri, lui invece è diventato guardia. Ma questo non ha intaccato il loro affetto e soprattutto il rispetto reciproco. Insomma, Schiavone è sì un poliziotto, ma tutto di lui farebbe dire il contrario.

C'è solo una persona al mondo che riesce a penetrare la scorza dura che Schiavone si è costruito intorno: Marina, sua moglie. O meglio, la donna che lo è stata fino al 7 luglio del 2007, giorno terribile nella vita del vicequestore, nel quale la sua esistenza ha cambiato rotta, si è incrinata e, come un vaso di valore, non ha più potuto riprendere lo splendore di un tempo. Ma Marina continua a vivere nella mente di Rocco, che la vede viva e più bella che mai accanto a sé tutte le sere quando torna a casa. E la presenza della donna è l'unica cosa che rende sopportabile a Rocco la vita ad Aosta, l'unica cosa che riesce, in qualche modo, a colmare la nostalgia per Roma, per gli amici di sempre, per la sua vecchia vita.

Il cast di Rocco Schiavone

Se nelle prime quattro stagioni Marina ha avuto il volto di Isabella Ragonese, nei quattro nuovi episodi della quinta stagione, è interpreta dall’attrice Miriam Dalmazio. Nel cast della serie – diretta da Simone Spada, tornano Valeria Solarino (la giornalista Sandra Buccellato), Ernesto D’Argenio (il poliziotto Italo Perron, collaboratore di Schiavone), Massimiliano Caprara e Christian Ginepro (gli agenti Michele Deruta e Domenico D’Intino), Gino Nardella (l’agente prossimo alla pensione Ugo Casella), Alberto Lo Porto (il vice ispettore Antonio Scipioni), Francesco Acquaroli (l’amico Sebastiano Carucci, Tullio Sorrentino (l’amico Fabrizio “Brizio” Marchetti), Mirko Frezza (l’amico Furio Lattanzi), Massimo Reale (il medico legale Alberto Fumagalli), Filippo Dini il procuratore di Aosta Maurizio Baldi), Massimo Olcese (il questore Andrea Costa), Lorenza Indovina (il commissario della Scientifica Michela Gambino) e Adamo Dionisi (Enzo Baiocchi).

Anticipazioni prima puntata

Il 5 aprile in prima serata su Raidue va in onda la prima puntata di Rocco Schiavone 5 dal titolo “Il viaggio continua”. Si riparte dalla fine della quarta stagione con Rocco Schiavone che è stato colpito per sbaglio dall’agente D’Intino, colpo che gli è costato un rene. L’incidente non pare fermarlo o rallentarlo però ma gli ha lasciato un profondo senso di vuoto e di solitudine che pesa nella relazione con Sandra Buccellato. Oltre ai ‘problemi’ di cuore, Schiavone deve affrontare subito la prima ‘rottura’ di stagione: sul Monte Bianco, all’altezza di punta Hellbronner, al confine tra Italia e Francia, viene ritrovato un cadavere da due tecnici della funivia. I due però, per non essere coinvolti nell’omicidio, spostano nella notte il cadavere in territorio italiano. Quando Rocco è chiamato a occuparsi del caso, intuisce l’anomalo spostamento del corpo, e decide di ‘restituirlo’ ai francesi oltre il confine. Nel frattempo, il giorno della tradizionale partita di calcio di beneficenza polizia-magistratura si avvicina e Rocco non ha intenzione di perdere.