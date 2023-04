Paramount plus: le serie tv di aprile 2023

A settembre 2022 è sbarcato in Italia il servizio streaming Paramount+. Cosa si può vedere tramite abbonamento su Paramount plus? Serie tv, film, documentari e molto altro ancora: l’offerta di questa nuova piattaforma propone contenuti globali, come la saga franchise ‘Star Trek’, e altri prodotti internamente come le serie italiane ‘Circeo’, ‘Corpo libero’ e ‘Miss Fallaci’ (le riprese di quest’ultima serie con Miriam Leone sono iniziate da poco e sappiamo che debutterà in esclusiva prossimamente su Paramount+ – come riporta l’Ansa – anche se, al momento, non c’è ancora una data ufficiale).

‘George & Tammy’

Per Paramount plus una serie tv in uscita prossimamente sarà ‘George & Tammy’ (stagione 1), disponibile dal 27 aprile. I protagonisti sono Jessica Chastain e Michael Shannon nei panni, rispettivamente, di Tammy Wynette e George Jones, coppia nell’arte e nella vita. La loro difficile, ma lunga relazione ha ispirato alcuni dei brani di musica country più rappresentativi di tutti i tempi, nati all’interno di una grande storia d’amore ancora sconosciuta ai più. Sulla piattaforma Paramount+ Italia sono stati distribuiti da poco anche altri nuovi titoli.

‘Yonder’ (stagione 1)

Uscita l’11 aprile. Corea, 2040. Un uomo non ha superato la morte della moglie, scomparsa a causa di una malattia. Un giorno, però, riceve una proposta molto particolare via mail. A mandargliela è stata proprio la compagna indimenticabile. La donna invita il marito vedovo a raggiungerla in un luogo speciale, chiamato Yonder. Per ricongiungersi con lei, però, lui deve abbandonare il suo corpo. Un K-drama che mixa fantascienza, romanticismo e dramma.

‘Grease: Rise of the Pink Ladies’ (stagione 1)

Uscita il 7 aprile. La serie musicale ci riporta alla Rydell High School, quattro anni prima delle note vicende nell’iconico musical movie ‘Grease’ con Olivia Newton-John e John Travolta. Protagoniste sono Jane, Olivia, Cynthia e Nancy, interpretate rispettivamente da Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso e Tricia Fukuhara, componenti di punta di una girl gang anni ’50 spettacolare.

‘Mike Judge’s Beavis and Butt-Head’

Il 13 aprile, in un reboot-revival della storica serie di MTV, Beavis e Butt-Head sono tornati in nuovi episodi doppiati in italiano. I protagonisti sono ancora i due adolescenti della serie animata creata dal noto sceneggiatore e regista Mike Judge, diventata popolare negli anni ’90.

‘Yellowjackets’ (stagione 2)

Uscita il 12 aprile. Una squadra di giocatrici di calcio liceali talentuose fanno un incidente aereo e finiscono, sfortunate superstiti, in una terra selvaggia. Nella seconda stagione crescono fame, paura, tensioni tra le sopravvissute, costrette a prendere decisioni molto difficili. Con Christina Ricci e Juliette Lewis. Per il momento, in base anche a quanto risulta sull’account Instagram della piattaforma, gli episodi rilasciati sono però disponibili solo in lingua inglese, non ancora in italiano. Ad aprile, su Paramount+ Italia, sarebbero dovute uscire anche le prime due stagioni di ‘The Game’, previste inizialmente il 20 aprile. La serie propone una sorta di disamina della “black culture” analizzata attraverso una lente particolare, quella del football americano. I giocatori, protagonisti dei vari episodi, si trovano ad affrontare questioni come il razzismo, il sessismo, il classismo e altro ancora, mentre lottano per la fama, la fortuna, il rispetto e l’amore. Nel cast figurano Wendy Raquel Robinson, Vaughn Hebron, Hosea Chanchez, Coby Bell e Adriyan Rae. Al momento sembra che la serie abbia subito uno slittamento e, secondo quanto viene segnalato su alcuni siti specializzati come HDBlog, dovrebbe debuttare il 10 maggio. Oltre alle serie tv, su Paramount+ ad aprile 2023 sono usciti anche il film horror ‘Smile’ con Sosie Bacon nei panni di una dottoressa che ha assistito a un incidente che ha coinvolto un suo paziente, e il docu-film ‘The Quest for Tonewood’ su un maestro liutaio e il suo amore per la musica e il suo mestiere.