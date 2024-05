Israele preme su Rafah, notte di bombardamenti e tank al valico. Accordo tregua-ostaggi: sì di Hamas ma Netanyahu smentisce

Roma, 7 maggio 2024 – Pesanti bombardamenti nella notte e truppe corazzate in movimento verso Rafah. Sono “attacchi mirati” di Israele per aumentare la pressione sulla città al sud della Striscia, da settimane indicata come obiettivo di un’operazione di terra, in vista dei nuovi colloqui che si terranno oggi in Egitto per finalizzare l’accordo di tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Questo dopo che ieri sera Hamas ha comunicato di aver accettato in extremis la proposta di Egitto e Qatar per un accordo sul cessate il fuoco, una posizione però smentita dall'ufficio del primo ministro Netanyahu: Hamas non ha accolto le "richieste essenziali" di Israele. Intanto il segretario dell’Onu Guterres ha definito “intollerabile” un’invasione di terra a Rafah, mentre c’è attesa al Cairo per la trattativa di oggi tra le delegazioni di Hamas e Israele.

Tank israeliani in movimento (foto d'archivio)

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

Le ultime notizie