New Amsterdam, in arrivo la quinta e ultima stagione

‘New Amsterdam’ sta per giungere al capolinea. La quinta e ultima stagione con protagonista il medico Max Goodwin (Ryan Eggold), piena di umanità e compassione, sbarcherà prossimamente su Canale 5. In attesa di vedere gli episodi conclusivi della serie, le puntate intere delle prime quattro stagioni sono attualmente disponibili per tutti, gratis, in streaming on demand sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity. C’è tempo, però, solo fino al 4 giugno 2023.

Storie vere

Le storie di ‘New Amsterdam’ si ispirano a situazioni reali, ovvero quelle che ruotano attorno al Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America. Le vicende sono narrate nel libro intitolato ‘Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital’. L’autore è l’ex direttore sanitario Eric Manheimer, che figura anche tra gli autori e produttori della serie Tv. La serie ha debuttato nel 2018, conquistando la critica soprattutto per l’approccio del protagonista, ritenuto anticonvenzionale e anticonformista.

Prima stagione

Il dottor Goodwin dirige uno storico ospedale degli Stati Uniti e fiore all'occhiello della sanità pubblica di New York. Ha un compito ben preciso, quello di modernizzare la vecchia e polverosa struttura, piena di mancanze e inefficienze, snellendo le procedure burocratiche e garantendo un’assistenza formidabile ai pazienti, non solo sul fronte dei servizi sanitari, ma anche sul versante dell’empatia e della comprensione.

Seconda stagione

Goodwin è alle prese con l’ennesima detenuta che viene ricoverata urgentemente a causa di un’infezione. Dunque il medico, insieme a un’équipe, fa ingresso nel carcere per eseguire test e controlli sulla popolazione femminile, malgrado le resistenze e gli ostacoli del direttore dell’istituto penitenziario, Hughes. In sala mensa scoppia una rissa… Intanto Max, affetto da un tumore, scopre che il male sta regredendo. L’oncologa Helen Sharpe (Freema Agyeman) ha aiutato una paziente dipendente dall’eroina e per questo viene punita severamente da Karen Brantley (Debra Monk) che siede nel direttivo del centro medico.

Terza stagione

L’attualità e la Storia irrompono nella serie ‘New Amsterdam’. Lo staff guidato da Goodwin, infatti, deve fronteggiare la pandemia provocata dalla diffusione globale del Covid-19. Oltre a morti e infetti, c’è un altro problema: l’emergenza ha fatto venire alla luce le grandi disuguaglianze tra le persone all’interno del sistema sanitario americano. Max non vuole intervenire provando a riparare i guasti e a coprire le falle: vuole proprio rifondare ex novo il mondo in cui si trova a operare quotidianamente in prima linea.

Quarta stagione

Goodwin è concentrato sul suo futuro, sia a livello privato che pubblico. Helen ha preso un’importante decisione: intende lasciare il New Amsterdam e andare a stare a Londra. Max è a un bivio, combattuto tra l’amore e il suo lavoro. Che cosa sceglierà?

Anticipazioni

In ‘New Amsterdam 5’ ritroveremo il dottor Goodwin, tornato a guidare il più antico e prestigioso ospedale della Grande Mela. Il medico, però, deve fare i conti con le incertezze e il vuoto dell’assenza di Sharpe.

Cast

Oltre a Ryan Eggold e a Freema Agyeman, nel cast di ‘New Amsterdam’ abbiamo visto Tyler Labine (lo psichiatra infantile Iggy Frome), Anupam Kher (lo scrupoloso dottor Vijay Kapoor), Jocko Sims (il capo reparto di Cardiochirurgia Floyd Reynolds) e Janet Montgomery (Lauren Bloom, al timone del Pronto Soccorso).