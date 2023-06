Netflix: le migliori serie di giugno 2023

Milano, 5 giugno 2023 – Netflix non va in vacanza. Per il grande servizio di entertainment con oltre 230 milioni di iscritti a livello mondiale, non mancheranno le serie Netflix a giugno 2023, tra attesi debutti e graditi ritorni, oltre a film per tutta la famiglia. A disposizione degli abbonati, ovviamente, c’è il ricco catalogo che continua a crescere di mese in mese. Ecco le principali serie Netflix di giugno e le loro date di uscita.

‘Riverdale – Stagione 6’

Uscita il 1° giugno. Mentre sono alle prese con alcune tipiche problematiche adolescenziali, tra romanticismo e sesso, barcamenandosi tra scuola e famiglia, Archie e i suoi amici si imbattono in uno strano mistero che scuote la tranquillità della loro cittadina, Riverdale.

‘Manifest’ – Stagione 4 (Parte 2)

Uscita il 2 giugno. Alcuni passeggeri sono sopravvissuti al volo 828 della Montego Air partito dalla Jamaica per atterrare a New York. Giunti negli Stati Uniti, i superstiti pensano siano trascorse solo poche ore dalla partenza. In realtà, per il resto del mondo, sono passati cinque anni. Le loro vite e le loro relazioni sono cambiate completamente.

‘Valeria’ – Stagione 3

Uscita il 2 giugno. La serie spagnola prende il nome dalla protagonista dei romanzi di Elizabet Benavent. Lei e le sue amiche sono alla ricerca di se stesse, del piacere, dell’amore. A interpretare Valeria è Diana Gomez, la Tatiana de ‘La casa di carta’.

‘Non ho mai…’ - Stagione 4

Dall’8 giugno. Una liceale esemplare statunitense, con origini indiane, di nome Devi, si ritrova spesso in situazioni difficili per il suo carattere decisamente particolare. La ritroviamo all’inizio dell’ultimo anno di scuola e divisa tra due coetanei, Ben e Paxton.

Dal 9 giugno. Tornano Zero, Sarah, Secco e l'Armadillo, la coscienza di Zero che, anche in questa seconda stagione ideata e scritta da Zerocalcare, viene doppiato da Valerio Mastandrea. Ma a questi personaggi già conosciuti in ‘Strappare lungo i bordi’ si aggiunge un’altra figura centrale, quella di Cesare.

‘Black Mirror’ – Stagione 6

Dal 15 giugno. Sono passati quasi quattro anni da quando i creatori di ‘Black Mirror’ Charlie Brooker e Anabel Jones hanno fatto uscire il quinto capitolo. Era infatti giugno 2019. Ora arrivano nuove storie – cinque, per l’esattezza – nella stagione più imprevedibile e indefinita della serie ad alto tasso di tecnologia e distopia, all’insegna di colpi di scena.

‘Tyler Rake 2’

Dal 16 giugno. Chris Hemsworth torna a prestare il volto al mercenario australiano ricordato nel titolo della serie. Il primo lungometraggio si era concluso con Tyler Rake/Hemsworth che sembrava morto, ma il finale è stato volutamente vago e ambiguo proprio per ripartire da lì nel sequel. Ricompare Rake, incaricato di portare a termine una nuova missione.

‘The Witcher’ – Stagione 3

Dal 29 giugno. Geralt di Rivia (Henry Cavill), abile con la spada e la magia, è impegnato a difendere l’unità della sua famiglia dalla minaccia di terribili e mostruose creature. Oltre alle nuove serie Netflix di giugno, sulla piattaforma di streaming usciranno anche tre film: ‘Black Clover: la spada dell’imperatore magico’ in uscita il 16 giugno; ‘Dalla mia finestra: al di là del mare’ fuori dal 23 giugno; ‘Nimona’ dal 30 giugno.

