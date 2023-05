"Netflix cancella account": su Google boom della ricerca dopo lo stop alla condivisione

Roma, 31 maggio 2023 – Stanno iniziando a farsi sentire le prime conseguenze della battaglia di Netflix contro la condivisione delle password. La settimana scorsa il gigante dello streaming ha esteso le nuove regole a oltre 100 nuovi paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Germania, Australia e Regno Unito. In quest’ultimo, il numero di ricerche per come cancellare l’abbonamento è subito aumentato di oltre 30 volte rispetto alla norma, secondo quanto riporta Yahoo Finance.

Il servizio di streaming ha cominciato a mandare le prime e-mail di avviso agli utenti potenzialmente interessati. “Il tuo account Netflix è per te e per le persone con cui vivi: la tua famiglia”, recita il messaggio. D’ora in poi se qualcuno vorrà condividere il proprio account con amici o parenti fuori dal nucleo familiare, dovrà pagare 4,99 sterline in più al mese: una novità poco gradita dagli utenti britannici. Tant’è che le ricerche per “cancella account Netflix” online sono aumentate del 2.393%, mentre quelle per “condivisione password Netflix” sono salite dell’1.469%.

Infatti, Netflix ha avvertito le principali società di telecomunicazioni nel Regno Unito, come Sky, Virgin Media e BT, di prepararsi a una potenziale emorragia di clienti. Secondo una ricerca condotta da Digital-I per il Guardian, oltre un quarto dei 15 milioni di utenti britannici condividono la propria password con altri. In Spagna il nuovo regolamento ha portato all’esodo di più di un milione di abbonati dalla piattaforma.