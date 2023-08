Netflix, i film da vedere ad agosto

Anche in piena estate e in vacanza gli appassionati dello streaming possono contare su nuovi titoli disponibili su Netflix. La piattaforma attualmente conta oltre 230 milioni di iscritti ai suoi servizi in abbonamento in oltre 190 paesi. In Italia, ad agosto, si arricchisce il catalogo di serie TV e giochi in numerose lingue anche con nuovi film. Ecco le prossime uscite e la data in cui saranno disponibili.

‘The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh’: parte 2

Disponibile dall’8 agosto. È in uscita la seconda parte del film di animazione che si basa su ‘The Seven Deadly Sins’. Il popolare fumetto, realizzato da Nakaba Suzuki, ha venduto quasi 40 milioni di copie. Tristan si è ricongiunto con Lancillotto per la prima volta dal loro drammatico incidente. Lo aspetta un’altra impresa complicata: deve imparare a sconfiggere le sue ombre e i demoni che porta dentro di sé per mettere in salvo sua madre Elizabeth.

‘Heart of Stone’

Disponibile dall’11 agosto. Si tratta di uno spy drama. Gal Gadot interpreta Rachel, agente dei servizi segreti che si ritrova in mezzo a due situazioni critiche da gestire: da un lato la sua organizzazione globale per la pace, dall’altro la scomparsa del Cuore, nome in codice per indicare il suo bene più prezioso, ma non privo di pericoli. Nel cast figurano anche Jamie Dornan, Alia Bhatt e Matthias Schweighöfer.

‘One Piece’

Disponibile dal 31 agosto. È l’adattamento in chiave live-action del noto manga di Eiichiro Oda, il più venduto della storia nipponica. Lo scenario, naturalmente, è quello dell'avventura leggendaria ambientata in alto mare con protagonista Monkey D. Luffy, alla ricerca della libertà. Luffy abbandona il suo villaggio per lanciarsi in un viaggio pericoloso. Vuole impadronirsi del tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati. Tuttavia, per arrivare a ottenere ciò, Luffy dovrà mettere insieme una ciurma, trovare un’imbarcazione, scandagliare in lungo e in largo il mare, seminare i Marine e depistare i nemici.

‘Choose Love – Scegli l’amore’

Disponibile dal 31 agosto. Questo film rappresenta la prima commedia romantica interattiva della piattaforma Netflix. Ciò significa che le scelte sentimentali dei personaggi saranno totalmente pilotate dal pubblico. La storia principale ruota attorno a Cami Conway, interpretata da Laura Marano. Cami è ingegnere del suono ed è prossima a mettere su famiglia con il fidanzato Paul (Michael Foster). Però sente che le manca qualcosa. Questa sensazione ha in qualche modo a che fare con Rex Galier (Avan Jogia), l’affascinante rockstar inglese, entrata nel suo studio, o con Jack (Jordi Webber), suo primo amore che se n’era andato per viaggiare per il mondo? Gli spettatori potranno decidere numerosi sviluppi e persino finali alternativi.