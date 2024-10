Chi è Melis Sezen, Deva de ‘La rosa della vendetta’ su Canale 5

Tra le ultime soap opera turche che stanno avendo successo nel nostro Paese c’è ‘La rosa della vendetta’. Gli episodi vanno in onda su Canale 5 ogni venerdì alle 21.20 e sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, su cui si trovano anche vari contenuti esclusivi.

Trama

La serie narra la storia di Gülcemal (Murat Unalmis, famoso per il ruolo di Demir in ‘Terra amara’), abbandonato da bambino insieme alla sorella Gülendam (Haluk Levent) dalla madre, fuggita con il suo amante. Anni dopo, Gülcemal ucciderà l'uomo, scatenando la vendetta della madre che lo maledirà. Oltre al protagonista, Gülcemal, un personaggio femminile apprezzato dal pubblico è quello di Deva interpretato da Melis Sezen, attrice, modella e ballerina turca.

Deva e Gülcemal

Deva è una giovane donna che nutre un profondo odio nei confronti di Gülcemal, ritenendolo colpevole della morte di suo padre e della distruzione della sua famiglia. Tuttavia, con il tempo, Deva inizia a scoprire in Gülcemal un uomo segnato dalle ferite del passato, incapace di lasciarsi alle spalle il suo tormento, e finisce per innamorarsi di lui. La giovane, inoltre, ascolta sempre il suo cuore e, di fronte a ostacoli e avversità, non perde la speranza. Il suo amore per Gülcemal è sincero e appassionato.

Origini e carriera

Nata il 2 gennaio 1997 a Silivri, vicino a Istanbul, Melis Sezen proviene da una famiglia di imprenditori con origini turche, albanesi e macedoni. Fin da giovane è stata sostenuta dai genitori nella sua scelta di fare recitazione, cominciando a muovere i primi passi a teatro all'età di 12 anni. Ha proseguito con gli studi accademici, laureandosi nel dipartimento di media e arti visive dell'Università di Koç. Oltre al turco, parla l’inglese. Nel mondo delle serie TV turche ha debuttato nel 2016. Nel 2018 ha ottenuto i primi ruoli cinematografici. Prima de ‘La rosa della vendetta’, nella serie ‘Come sorelle’, Melis ha interpretato il ruolo di Deren.

Vita privata

Melis Sezen è molto riservata riguardo il suo stato sentimentale. In alcune interviste l’attrice ha dichiarato che l’uomo che sogna di avere al suo fianco deve essere onesto e leale. Nel tempo libero ama stare all’aria aperta con i suoi cani e i suoi gatti, leggere, guardare serie o film in tv. Si diverte in compagnia degli amici e le piace molto ballare. Secondo alcuni giornali turchi, starebbe insieme all’uomo d’affari Atilla Bingöl, che gestisce varie attività nell’ambito del turismo e dell’organizzazione degli eventi.