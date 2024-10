‘Rivals’, la nuova serie tv di Disney+. Cast stellare e atmosfere anni Ottanta

Sarà disponibile da oggi, 18 ottobre 2024, ‘Rivals’, la nuova serie pronta a conquistare la platea di abbonati a Disney+. Ecco tutte le informazioni e anticipazioni sul progetto che promette di appassionare con le sue atmosfere anni Ottanta.

Trama e anticipazioni

La serie tv è l’adattamento del libro omonimo ‘Rivals’ dell’autrice Jilly Cooper, originariamente pubblicato alla fine degli anni ’80. In totale saranno 8 gli episodi che compongono la serie (prima stagione, in caso di successo?). La storia riportata sul piccolo schermo analizza lo spietato mondo della televisione indipendente alla fine degli anni '80 e approfondisce i legami di rivalità tra l'ex pilota olimpico e deputato conservatore Rupert Campbell-Black e il controllore della stazione televisiva Lord Tony Baddingham. Il futuro di Corinium Television sembra essere indiscutibilmente in una situazione di forte crisi e i due si ritrovano ai ferri corti poiché sono entrambi determinati a uscirne vincitori. Non sarà facile e non mancheranno colpi bassi, in questo progetto che vede al centro della trama proprio la forte rivalità tra i protagonisti principali.

Il cast

Il cast è ricco di nomi noti e di star. Alex Hassell veste i panni del carismatico ex olimpionico e deputato conservatore Rupert Campbell-Black. Il pubblico lo ha conosciuto, recentemente, anche grazie a The Boys e Silent Witness/Testimoni silenziosi. Accanto a lui troviamo la star di Doctor Who e Good Omens, David Tennant, nel ruolo dell'egoista vicino di casa di Rupert, Lord Baddingham, nonché anche il controllore della Corinium Television.

Troveremo Aidan Turner nel ruolo di Declan O'Hara che inizia a lavorare come presentatore per Corinium TV e anche la star – nota per il ruolo in EastEnders - Danny Dyer nei panni dell'adorabile milionario dell'elettronica Freddie Jones, in grado di essersi costruito una carriera da solo, indipendentemente. Completano il cast Emily Atack di The Inbetweeners, Rufus Jones di W1A, la star di Our Girl Luke Pasqualino e Bella Maclean, volto di Sex Education, serie cult disponibile su Netflix.

Il progetto e cosa dice la critica

La notizia dell’intenzione di trasformare in serie tv il libro di Jilly Cooper era emersa nell'agosto 2022. Ai tempi venne reso noto che Disney+ stava pianificando un adattamento in otto parti del romanzo ‘Rivals’: Dominic Treadwell-Collins era incluso nel team di scrittura e produzione, mentre la stessa autrice, Jilly Cooper, accanto a Felicity Blunt, l'agente letterario della scrittrice, sarebbero stati produttori esecutivi dello show.

Dalle anteprime, i critici hanno potuto condivide una prima impressione sulla serie tv. ‘Rivals’ appare con “un tono gloriosamente divertente e leggermente caotico”. E sottolineano: “Attraverso otto episodi, siamo coinvolti in un viaggio pieno di sesso attraverso gli anni '80 mentre veniamo catapultati nel mondo della televisione indipendente. ‘Rivals’ ci butta a capofitto nel mondo della TV in modo più riconoscibile con temi appassionanti e sempre moderni come la lealtà, il potere e l’avidità”. Promette divertimento e colpi di scena, “un dramma basato sui personaggi quanto un gioco esilarante”.

‘Rivals’ sembra assicurare il racconto e la descrizione di un brillante mondo immaginario “che in realtà non è troppo lontano dal segno della realtà odierna”. E, cosa non così scontata, appassiona il pubblico.