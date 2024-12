Concorso scuola 2025, ecco i bandi. Chi può partecipare e come fare domanda

Roma, 11 dicembre 2024 – Si aprono i cancelli per 19.032 nuovi docenti. Dalle 14 di oggi e fino al 24 di lunedì 30 dicembre sarà possibile presentare la domanda per partecipare al nuovo concorso della scuola, il cosiddetto Pnrr 2, bandito per istituti di ogni ordine e grado. Una selezione che rientra nel piano del governo di 70mila assunzioni entro il 2026. Su un totale di oltre 19mila posti messi in palio, 8.355 sono destinati alla scuola primaria e dell'infanzia e 10.677 alla scuola secondaria di I e II grado. Il 25% delle cattedre - pari a 4.840 - è riservato agli insegnanti di sostegno. Si tratta di fatto di due concorsi.

– Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno (scarica il bando integrale). I posti per regione divisi per insegnamento / Classi di concorso.

Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno (scarica il bando integrale) / I posti per regione /

Il concorso riservato a chi ha l’abilitazione per insegnare oltre al titolo di laurea previsto dalla classe di concorso. Nel caso della scuola secondaria possono partecipare anche coloro che hanno il titolo di studio previsto e che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque, oppure alternativamente, hanno acquisito i 24 Cfu previsti dall’ordinamento. Chi non ha ancora concluso i percorsi abilitanti attivati nell'anno accademico 2023/2024, può iscriversi ma con riserva che viene sciolta nel caso in cui i crediti e titoli siano raggiunti entro il 30 giugno 2025. Per il sostegno è necessaria la specializzazione, conseguita entro la data di scadenza del bando. L’elenco completo dei requisiti è indicato nei rispettivi bandi (vedi sopra).

Per iscriversi ai concorsi è necessario accedere al Portale Unico del reclutamento tramite Spid o Cie. E’ necessario anche essere abilitati al servizio ‘Istanze on line’. I bandi sono nella sezione ‘Ultimi bandi e avvisi pubblicati’, sulla hompage in basso.

Il maxi concorso sarà gestito su base regionale. Consisterà in tre prove.

Una prova scritta al pc con 50 domande a risposta multipla finalizzate a valutare le competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, ma anche quelle digitali e la conoscenza dell’inglese.

Chi avrà ottenuto almeno 70 punti su cento allo scritto accede alla prova orale che testerà le specifiche competenze disciplinari, le competenze didattiche generali e la capacità di progettazione didattica.

In un terzo step si valuteranno i titoli.

Ci sarà una graduatoria per ogni singola regione – che avrà a disposizione un numero di posti predeterminato – e per classe di concorso. Non si conoscono ancora le date delle prove. Ma il ministero dell’Istruzione informa che le procedure concorsuali si concluderanno entro l’estate e i vincitori saranno assunti a decorrere dal 1 settembre 2025. I bandi sono aperti fino alle 23.59 del 30 dicembre.