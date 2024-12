28 anni dopo, torna Cillian Murphy. Quando esce il terzo capitolo della saga sugli zombie

Roma, 10 dicembre 2024 – "I giorni diventarono settimane, le settimane diventarono anni". Così si legge nel primo trailer italiano di “28 anni dopo”, il terzo capitolo del famoso franchise sugli zombie, rilasciato questa mattina da Sony Pictures. Diretto dal regista premio Oscar Danny Boyle e scritto dallo sceneggiatore Alex Garland, il sequel di “28 giorni dopo” e “28 settimane dopo” arriverà nelle sale dei cinema italiani il 19 giugno 2025. "In 28 giorni si è manifestato, in 28 settimane si è diffuso, in 28 anni si è evoluto" anticipa il poster della nuova terrificante storia di zombie. Sono passati infatti quasi tre decenni dalla storia raccontata in “28 giorni dopo”, quando in Gran Bretagna il virus della rabbia fuoriuscì da un laboratorio di armi biologiche e iniziò a diffondersi. Oggi, ancora in una quarantena forzata e brutale, qualcuno è riuscito a sopravvivere in mezzo agli infetti.

Un gruppo di superstiti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata ed estremamente protetta. Quando uno di questi lascia l'isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori. Dopo il sequel del 2007, “28 Settimane Dopo”, diretto da Juan Carlos Fresnadillo, in “28 anni dopo” tornano Boyle e Garland, autori dietro il primo film del franchise uscito nel 2002, ma non solo. Come si vede brevemente dal trailer, nel terzo capitolo della saga riappare anche Cillian Murphy, protagonista di “28 giorni dopo” che, risvegliatosi da un coma, si era ritrovato in una Londra deserta e post-apocalittica, invasa dagli zombie. Oltre a essere produttore del film, Murphy appare nel trailer di “28 anni dopo” nei panni di uno zombie, un cammeo che contribuisce all’hype che sta crescendo in attesa dell’uscita della pellicola il prossimo giugno. Secondo quanto anticipato, l’attore sarà presente anche nei prossimi due film – “28 anni dopo: Il tempio di ossa” diretto da Nia Da Costa, e un altro sequel dal titolo non ancora annunciato – con un ruolo più centrale, annuncio che alimenta le teorie dei fan della saga riguardo cosa sia successo al suo personaggio e che cosa lo attenda in futuro. Nel cast anche Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O’Connell e Alfie Williams.