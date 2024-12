Sciopero trasporti venerdì 13 novembre: è caos orari dopo la precettazione

Quando viaggeranno i treni, autobus e metropolitane venerdì 13 dicembre? Quali saranno gli orari dello sciopero? Ci saranno fasce di garanzia? Sono le domande che un po' tutti, pendolari e chi aveva pianificato un viaggio venerdì, si stanno facendo.

La situazione risulta parecchio complicata. Se infatti i lavoratori sarebbero tenuti a rispettare la precettazione (avvenuta solo per il settore trasporti), il sindacato Usb ha però confermato le 24 ore di sciopero generale, che dunque interessa vari settori e non solo i trasporti.

In via teorica quindi i lavoratori (vista la conferma del sindacato) potrebbero decidere di scioperare per l'intera giornata "ignorando" la precettazione ma si esporrebbero così a pesanti sanzioni pecuniarie.

Una situazione generata dal braccio di ferro in corso fra "diritto allo sciopero", rivendicato dai sindacati, e "diritto alla circolazione dei cittadini", difeso dal ministro ai Trasporti, Matteo Salvini.