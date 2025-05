Dazi USA: impatto del 10% sull'export italiano, avverte il ministro Urso

"Ove il quadro fosse quello prospettato e non cambiasse, il centro studi del ministero ha stimato un impatto del 10% sull'export italiano negli Usa in caso di dazi reciproci al 20%, e del 6,5% ove si pervenisse a un dimezzamento". Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Urso ha detto che i dazi Usa non avrebbero un forte impatto sull'export di auto, focalizzato sul lusso, ma avranno "un impatto molto significativo sulla filiera delle componenti automotive che produce per l'alta gamma tedesca". Idem per la farmaceutica, "per noi molto importante come voce dell'export verso gli Usa" se Trump mettesse in pratica il piano appena annunciato relativo ai farmaci.