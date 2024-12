Sciopero treni 13 dicembre ultime notizie, Salvini: “Ho firmato la riduzione a 4 ore”. Ma i sindacati non ci stanno Francesco Staccioli (Usb): “Agitazione confermata al mille per mille, consigliamo al ministro di non precettarci, pesa il precedente dell’anno scorso”. Ma i treni saranno regolari?