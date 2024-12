Ucraina, la Russia minaccia ancora: risponderemo sicuramente agli attacchi con i missili americani Atacms

Roma, 12 dicembre 2024 - Dopo il colloquio con Trump, il premier ungherese Orban un'ora al telefono con Putin: “Abbiamo proposto la tregua a Natale, no dell'Ucraina”. Il Cremlino: “Dagli Usa ancora nessuna proposta concreta. Con i nuovi aiuti Biden prolunga l'agonia di Kiev”. Ira di Zelensky: “Spero che Orban non chiami anche Assad. Grato a Trump e a molti leader Ue con cui lavoriamo alla pace". Sul campo di battaglia la situazione si aggrava e per il comandante delle forze armate ucraine "sono necessarie decisioni non convenzionali'

10:40 Mosca: abbattuti 16 droni in Kursk, Cecenia, Ossezia La difesa aerea russa ha neutralizzato 16 droni ucraini sulla regione di Kursk, in Cecenia, in Ossezia settentrionale e in Crimea durante la notte. Lo ha affermato il Ministero della Difesa russo. "Quattro droni sono stati distrutti sulla regione di Kursk, uno sulla Cecenia, tre sull'Ossezia settentrionale-Alania e otto sulla Repubblica di Crimea", ha affermato il Ministero di Mosca. Il capo dell'Ossezia settentrionale Sergei Menyailo, da parte sua, ha affermato che un attacco di droni è stato respinto sul distretto di Mozdok della repubblica la scorsa notte. Tre droni sono stati abbattuti. "Non ci sono state vittime o danni. Il centro di risposta alle emergenze è passato alle operazioni 24 ore su 24 dalle 23:00 ora di Mosca di ieri", ha affermato Menyailo sul suo canale Telegram. 09:48 Mosca: risposta agli Atacms è certa La Russia risponderà "sicuramente" ai lanci di sei missili americani Atacms effettuato ieri dalle forze ucraine su un aeroporto militare a Taganrog, nella regione di Rostov. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Vorrei ricordare la dichiarazione assolutamente inequivocabile e diretta del ministero della Difesa rilasciata ieri, in cui si afferma chiaramente che seguirà una risposta", ha detto Peskov, citato dall'agenzia Tass. "La risposta arriverà nei tempi e nelle modalità ritenute opportune", ha aggiunto.