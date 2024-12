Roma, 12 dicembre 2024 – La Russia perde un’altra figura di primo piano del complesso militare-industriale. Mykhailo Shatsky, vice progettista del Design Bureau Mars e capo del dipartimento software impegnato nella modernizzazione dei missili X-59, sarebbe stato ucciso a Mosca. Lo riportano i media ucraini, tra i quali Rbc Ucraina, che cita il giornalista russo Oleksandr Nevzorov come il primo a riportare la notizia.

Mykhailo Shatsky era impegnato nello sviluppo di nuovi missili

Le informazioni sull'omicidio sono state confermate a Rbc Ucraina da fonti della difesa ucraina, che hanno riferito che si tratta di un'operazione dei servizi di Kiev. Non c'è alcuna conferma della notizia da parte russa.

Secondo le informazioni del gruppo ‘Russian Bears’ sul social network VKontakte, ripreso da Ukrainska Pravda, Shatsky è stato ucciso da un sicario nel parco Kuzminsky, vicino a Kotelniki, alla periferia di Mosca. L'uomo era impegnato nella modernizzazione dei missili da crociera X-59 al livello X-69 e stava sviluppando nuovi droni. Secondo la fonte di Ukrainska Pravda, si è trattato di un'operazione speciale della direzione principale dell'intelligence del ministero della difesa dell'Ucraina.

Mykhailo Shatsky è sempre stato in prima linea nello sviluppo della tecnologia missilistica della Russia. In passato ha lavorato alla modernizzazione dei missili da crociera Kh-59 al livello del Kh-69 e ha partecipato allo sviluppo di nuovi modelli di droni. Il missile da crociera Kh-69 è un'arma di precisione di nuova generazione in grado di colpire un'ampia gamma di obiettivi nemici.