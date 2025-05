Commissione Europea, meno burocrazia per le Startup High Tech: ecco le misure previste

Roma, 15 maggio 2025 – Secondo un documento visionato in anteprima da Euractiv, la strategia è rivolta all’attrazione e alla realizzazione delle condizioni migliori per trattenere persone di talento all’interno del sistema imprenditoriale e produttivo dell’UE.

Blue Carpet Initiative

Una delle iniziative chiave è la 'Blue Carpet Initiative', che promuoverà la formazione all’imprenditorialità tramite progetti e iniziative finanziati al programma Erasmus+, renderà più semplici le norme fiscali per le persone che lavorano a distanza anche in Paesi differenti da quello della ditta cui per cui lavorano e lancerà un’importante campagna di sensibilizzazione sulla direttiva della Carta blu dell’UE. La Carta è un permesso di lavoro e di soggiorno per i cittadini extracomunitari altamente qualificati il cui iter di concessione è abbreviato.

Lab to Unicorn Initiative

Un’altra iniziativa è la 'Lab to Unicorn Initiative', che aiuterà le imprese a commercializzare i propri prodotti più innovativi, finanziando un polo di cooperazione europeo per le startup e le scaleup al fine di promuovere l’accesso alle strutture di ricerca in tutta l’UE.

Nuova carta d’accesso

La strategia propone anche una nuova Carta per facilitare l’accesso industriale alle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. L’iniziativa è destinata a fornire migliori informazioni alle aziende che necessitano di accedere a strutture ad elevata tecnologia, come i centri di elaborazione dati dell’intelligenza artificiale.

La strategia sarà presentata alla fine di maggio, con modifiche previste tra il 2025 e il 2026.