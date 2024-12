Donald Trump persona dell’anno di Time per la seconda volta

New York, 12 dicembre 2024 - Donald Trump è la persona dell'anno di Time per il 2024. "La sua rinascita politica non ha paralleli nella storia americana", scrive il magazine annunciando la scelta. E' la seconda volta che il presidente eletto diventa Persona dell'Anno. La prima fu nel 2016 dopo aver sconfitto alle elezioni per la Casa Bianca Hillary Clinton. Trump su Time ha battuto la rivale Kamala Harris e il suo grande sostenitore Elon Musk (quest'ultimo persona dell'Anno 2021), che la rivista aveva indicato nella rosa di dieci finalisti.