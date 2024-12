Trump e l’incontro con Macron e Zelensky: cosa ha chiesto il tycoon per l'Ucraina

Roma, 11 dicembre 2024 – Cessate il fuoco immediato e negoziati per porre rapidamente fine alla guerra in Ucraina. Sarebbero queste le richieste avanzate dal presidente eletto Donald Trump a Macron e Zelensky nell’incontro che si è tenuto a Parigi, a margine dell'inaugurazione di Notre Dame. Trentacinque minuti di colloquio fra i tre, senza la presenza di consiglieri, e senza fornire dettagli specifici su alcuna visione per riportare la pace in Ucraina. E’ quanto emerge da una ricostruzione di Reuters che fornisce i primi indizi su come potrebbero svolgersi i negoziati per porre fine al conflitto sebbene il processo che coinvolge il presidente russo Vladimir Putin sia irto di difficoltà e il ruolo degli Stati Uniti non sia ancora chiaro.

Fonti: tycoon “amichevole e aperto”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sfruttato il suo primo incontro con Trump dopo le elezioni negli Stati Uniti per spiegare la necessità di Kiev di garanzie di sicurezza in un'eventuale conclusione negoziata della guerra con la Russia, hanno affermato due fonti a conoscenza dei colloqui del 7 dicembre. Il presidente eletto, secondo quanto si apprende, si è comportato in modo amichevole, rispettoso e aperto e sembrava essere in modalità ascolto.

Trump: “In Siria dovranno vedersela da soli”

La priorità per Trump sarà quella di "risolvere il problema dell'Ucraina con la Russia". "Quei due paesi subiscono perdite umane incredibili. Centinaia di migliaia di soldati vengono uccisi", ha dichiarato il futuro inquilino della Casa Bianca in un'intervista rilasciata al settimanale francese Paris Match. "Ci sono un'enormità di crisi nel mondo. Da alcuni giorni, ce n'è una nuova in Siria. Dovranno vedersela da soli perché non siamo implicati laggiù, e nemmeno la Francia", ha aggiunto. "Anche il Medio Oriente è una grande priorità - ha poi osservato - ma credo sia una situazione meno difficile da gestire di quella tra Ucraina e Russia".

Il messaggio a Putin

Trump ha anche inviato un “messaggio” a Putin: devi fermare la guerra perché hai perso. Il tycoon, secondo quanto riporta il New York Post, ha detto che Zelensky “vuole la pace”, pensa che sia “arrivato il momento” e che anche Putin “deve pensarlo perché ha perso. Quando hai perso 700mila militari, è arrivato il momento. Non finirà fino a quando non si avrà la pace" ha concluso il presidente eletto.