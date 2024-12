Guerra in Ucraina, Trump: “Putin ha perso, deve pensare alla pace”

Roma, 9 dicembre 2024 – Da Donald Trump un ‘messaggio' al presidente russo Vladimir Putin: devi fermare la guerra perché hai perso. Il prossimo inquilino della Casa Bianca - parlando al New York Post - ha detto che Zelensky "vuole la pace", pensa che sia "arrivato il momento" e che anche Putin "deve pensarlo perché ha perso". Riferendo dell'incontro avuto a Parigi con il presidente ucraino, il presidente eletto americano spiega che Zelensky "vuole la pace, questa è una novità, vuole il cessate il fuoco, vuole fare la pace". E ha aggiunto: "Non abbiamo parlato di dettagli - ha poi aggiunto - ma lui pensa che sia arrivato il momento, e Putin dovrebbe pensare che sia il momento, perché ha perso, quando hai perso 700mila militari, è arrivato il momento. Non finirà - ha concluso riferendosi alla guerra in Ucraina - fino a quando non si avrà la pace".

Zelensky intanto chiede ancora armi e truppe perché – è il suo ragionamento – bisogna forza Putin alla pace. Il leader ucraino chiede che i Paesi occidentali inviino truppe nel Paese in attesa dell'ingresso di Kiev nella Nato. "Un contingente di truppe di un paese o di un altro potrebbe essere presente in Ucraina finché" Kiev "non farà parte della Nato. Ma per questo dobbiamo avere una chiara comprensione di quando l'Ucraina diventerà un membro dell'Ue e quando un membro della Nato", ha detto Zelensky durante una conferenza stampa congiunta a Kiev con il leader dell'opposizione tedesca Friedrich Merz (che oggi ha aperto sull’invio di missili Taurus nel caso di una sua vittoria alle elezioni di febbraio).

Zelensky ha citato la proposta avanzata nei mesi scorsi dal presidente francese Emmanuel Macron: "Anche se venissimo invitati nella Nato, cosa succederebbe? Chi garantisce la nostra sicurezza? Possiamo pensarci e lavorare sulla proposta di Macron", ha detto il leader ucraino. Zelensky ha aggiunto che spera di chiamare nei prossimi giorni il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden per discutere dell'adesione alla Nato.