Chi è Mélanie Laurent, Maria Antonietta nel film ‘Le Déluge’

Da alcune settimane è nei cinema italiani “Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”. Dopo essere stato presentato in anteprima alla 77ª edizione del Locarno Film Festival, come pellicola d’apertura, è stato poi distribuito nelle sale italiane a partire dal 21 novembre 2024. Protagonista del film è Mélanie Laurent nei panni di Maria Antonietta.

La carriera e la vita privata di Mélanie Laurent

Nata il 21 febbraio 1983 a Parigi, è un'attrice e regista francese. A oggi, nella sua carriera, ha vinto due premi César e di un premio Lumières, ed è uno dei nomi più quotati nell'industria cinematografica francese. A livello internazionale, Laurent è diventata nota grazie ai ruoli interpretati in “Bastardi senza gloria” (2009), “Now You See Me – I maghi del crimine” (2013), Operation Finale (2018) e 6 Underground (2019).

Il suo debutto come attrice è avvenuto quando aveva solamente sedici anni. Venne scelta da Gérard Depardieu per un piccolo ruolo nel dramma romantico “The Bridge”, uscito nel 1999. Ha ottenuto un riconoscimento maggiore in diversi film francesi, tra cui la commedia Dikkenek (2006), per la quale ha vinto l'Étoiles d'Or come migliore attrice esordiente.

Il ruolo che ha condizionato e dato un vero e proprio slancio alla sua carriera è arrivato nel film drammatico del 2006 “Non preoccuparti, sto bene”, grazie al quale ha vinto il Premio César come attrice più promettente e il Premio Romy Schneider. Mélanie Laurent ha fatto il suo esordio a Hollywood nel 2009 interpretando il personaggio di Shosanna Dreyfus nel film di guerra, direttp da Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria. La sua interpretazione le ha permesso di conquistare il premio come migliore attrice dell'Online Film Critics Society e dell'Austin Film Critics Association.

Da sempre più vicina a pellicole indipendenti, l’attrice ha comunque accettato di vestire ruoli anche in film più “commerciali”, riuscendo così ad ampliare la fama e iniziando a essere conosciuta anche oltre i confini francesi. Negli anni, infatti, ha accettato parti anche nella commedia drammatica Beginners (2011) e nel film di successo Now You See Me (2013). Grazie al primo impegno ha ottenuto una nomination al San Diego Film Critics Society Award come migliore attrice non protagonista. È anche nota per aver doppiato Mary Katherine e il personaggio di Disgusto rispettivamente nei doppiaggi francesi di Epic (2013) e Inside Out (2015). Infine, ha recitato nel film drammatico di Chris Weit, uscito nel 2018, Operation Finale, che narrava la storia della cattura del nazista Adolf Eichmann.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, ha avuto una lunga relazione con il collega attore francese Julien Boisselier che è terminata nel 2009. Nel marzo 2013, ha rivelato di essersi sposata ma si è rifiutata di svelare il nome del marito, limitandosi a rivelare che un membro della troupe “e io ero un'attrice". Il primo figlio della coppia, chiamato Léo, è nato nel settembre 2013. Nel 2019 ha dato alla luce il loro secondo figlio, una bambina di nome Mila. Dal 2019, la famiglia vive a Los Angeles.