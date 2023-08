Jennifer Gates, chi è e cosa fa la figlia di Bill Gates

Jennifer Gates è la figlia primogenita di Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, e Melinda French. La coppia di miliardari e filantropi si è separata nel maggio del 2021 dopo 27 anni di matrimonio. Oltre a Jennifer, nata nel 1996, i Gates hanno avuto anche altri due figli, Rory e Phoebe e hanno cercato di renderli autonomi rispetto alle risorse di famiglia e di far capire loro l’importanza del lavoro e il valore dei soldi. Nel 2011, infatti, Gates ha dichiarato al ‘Daily Mail’ che ciascuno dei tre rampolli, alla sua scomparsa, riceverà solo una piccola parte della sua enorme ricchezza. Secondo le stime di ‘Forbes’ Gates senior disporrebbe di un patrimonio netto pari a circa 110 miliardi di dollari. “Vorrà dire che dovranno trovare la loro strada”, ha commentato l’imprenditore e top manager.

Gli studi in Medicina

Jennifer Gates e i suoi fratelli hanno frequentato una scuola privata a Seattle. Presso la Stanford University, poi, Jennifer si è laureata in Biologia. Prima di entrare nella facoltà di Medicina, si è presa un anno di pausa per dedicarsi alla sua passione per l’equitazione. Secondo quanto ha dichiarato la Gates a ‘Sidelines Magazine’, è stato il suo pediatra a ispirarla a intraprendere la carriera medica. La figlia del co-fondatore di Microsoft sta proseguendo nei suoi studi e desidera specializzarsi proprio in pediatria.

Vaccini

Ad agosto 2022, mostrando la sua vena ironica, Jennifer ha affrontato in modo scherzoso una delle teorie del complotto più diffuse relative ai vaccini, relativa a suo padre. «Peccato che il vaccino non abbia incluso l'installazione del geniale cervello di mio padre - se solo l’RNA avesse questo superpotere!», ha scritto sui social la giovane, pubblicando una foto che la ritraeva mentre le veniva somministrata una dose vaccinale. In base alla teoria a cui la Gates si riferiva, la pandemia sarebbe stata utilizzata come pretesto per inserire microchip rintracciabili nei corpi delle persone. Il padre Bill sarebbe considerato la mente che starebbe dietro quel piano. Non solo. Secondo alcuni, il miliardario – che si è impegnato a fondo nella ricerca di un vaccino attraverso la sua Fondazione fin dall'inizio dell’emergenza sanitaria con l’obiettivo di renderlo accessibile a tutti – avrebbe addirittura orchestrato la diffusione del Covid per avere tornaconti economici in collaborazione con esperti e aziende farmaceutiche.

Vita privata

Fin da piccola Jennifer Gates ha amato i cavalli. A Stanford, nel 2019, la ragazza ha conosciuto Nayel Nassar, campione di equitazione di origine egiziana, classe 1991, all’epoca studente di Management ed Economia. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2020 e si sono sposati nell’ottobre del 2021. A marzo 2023 la coppia ha avuto una figlia, Leila: il nome della piccola è stato poi rivelato successivamente su Instagram dalla stessa Jennifer.