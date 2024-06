G7 in Puglia, Meloni: “Un successo, sostegno rafforzato all’Ucraina. Sull’aborto polemica artefatta”

Bari, 15 giugno 2024 – "Se oggi si apre in Svizzera la conferenza per la pace cui partecipa anche l'Italia, è perché noi G7 con il nostro sostegno deciso e compatto in questi due anni abbiamo consentito che l'Ucraina non fosse invasa. Vale la pensa ricordarlo sempre". Giorgia Meloni esordisce così nella conferenza stampa in cui tira le somme del summit, che ha visto i grandi della Terra riunirsi in Puglia, a Borgo Egnazia. Un vertice che la premier definisce, "senza timore di smentita, un successo", "uno straordinario gioco di squadra" di cui si dice "orgogliosa" per "come la nostra nazione sia riuscita ancora una volta a stupire e a tracciare la rotta".

Giorgia Meloni durante la conferenza finale del G7 in Puglia (Ansa)

"Il G7 ribadisce l'impegno compatto per difendere il sistema internazionale di regole basato sul diritto, messo a repentaglio con la guerra di aggressione russa", dice la presidente del Consiglio, ricordando "l'accordo non scontato" sui profitti degli asset russi, "da definire dal punto di vista tecnico nelle prossime settimane". "E' stato già stabilito che il prestito da 50 miliardi all'Ucraina sarà fornito dagli Usa, anche Canada, Regno Unito e Giappone probabilmente potrebbero partecipare – chiarisce – . Attualmente non intervengono le nazioni europee perché gli asset sono tutti mobilizzati in Europa, quindi l'Europa contribuisce già individuando il meccanismo di garanzia". E sulla proposta di pace del presidente Valdimir Putin dice: "Mi sembra più una mossa propagandistica che reale".

La polemica sull’aborto

Meloni torna anche sulla questione aborto e sul fatto che la parola non è contenuta nella dichiarazione finale del vertice. "Semplicemente perché quando ci sono cose già date per acquisite si fa un richiamo al documento precedente", spiega. "Credo sia stata una polemica costruita in maniera artefatta, una polemica che non è mai esistita nel vertice", aggiunge, sottolineando che non intende "modificare la legge 194 ma applicarla in tutte le sue parti, è una legge molto equilibrata e fatta bene".

Il grazie al Papa e l’intelligenza artificiale

La premier ringrazia poi Papa Francesco. "Abbiamo vissuto ieri un momento storico con la presenza pontefice che non smetterò mai di ringraziare per il regalo che ci ha fatto. Non solo partecipando al vertice, era la prima volta in 50 anni di storia del G7 – dice –. Lo voglio ringraziare per averci dato il suo preziosissimo punto di vista sull’intelligenza artificiale e per il rispetto che ha dimostrato rimanendo oltre 3 ore ad ascoltare tutti i leader. L'ho trovato un messaggio straordinario e davvero sarò eternamente grata al Santo Padre per questo messaggio straordinario che ha voluto mandare".

"Il Papa ha dato un contributo straordinario, anche morale dando concretezza al concetto promosso dalla Santa Sede di 'algoretica', dare un'etica agli algoritmi: siamo riusciti a far adottare nelle nostre conclusioni la previsione di un marchio che consente alle imprese che adottano un codice di condotta di essere riconoscibili dai consumatori – sottolinea la premier –. Abbiamo avviato un focus sull'impatto dell'Ia nel mercato lavoro".

Meloni spiega che "il dibattito sull'intelligenza artificiale non finisce qui". "Organizzeremo altre iniziative. E' un tema sul quale tutto il mondo si interroga ed è fondamentale affrontarlo a livello internazionale", dice. "Il nostro interesse è garantire che questa tecnologia nel momento in cui la sviluppiamo rimanga in ogni caso controllata dall'uomo, l'uomo mantenga l'uomo come suo ultimo fine". "Non bisogna trattare questa materia come fosse tutta bianca o tutta nera: gli strumenti sono neutrali, non sono di per sè nè buoni e nè cattivi. L'Intelligenza Artificiale porta con sè opportunità e rischi, è un moltiplicatore, cosa vogliamo moltiplicare?".

Migranti e Africa

Spazio poi alla coalizione contro il traffico di migranti. "Abbiamo deciso di incaricare i ministri dell'Interno dei 7 Paesi perché mettano a punto un piano d'azione che dovrà essere adottato quanto prima. Siamo al lavoro da oggi, il tempo che i ministri si incontrino e definiscano un piano d'azione per essere il prima possibile operativi su questa materia", spiega. E ribadisce che la lotta all'immigrazione illegale nel documento conclusivo del G7 si muove su quattro direttrici: "Lotta contro il traffico degli esseri umani, lavorare a monte alle cause, capacità di governare e favorire i flussi di migrazione legale". Su quest'ultimo punto la premier ricorda che "quando l'Italia ha avviato il decreto flussi triennale ha dato quote aggiuntive alle nazioni che ci aiutavano a combattere la migrazione illegale. Chiaramente quindi il tema della migrazione è un aspetto fondamentale ma va lasciato in capo agli stati nazionali. Non sono le organizzazioni internazionali che possono decidere in luogo degli stati nazionali".

Sulle questioni riguardanti l'Africa nel G7 "è stato condiviso l'approccio italiano", dice la premier rimarcando come il nostro Paese abbia "cercato fin dall'inizio di creare un punto di riferimento" per quanto riguarda la linea da seguire. L’obiettivo è "Unire gli sforzi per continuare a costruire un modello che contribuisca a far crescere e prosperare l'Africa" – dice – perché "il G7 non vuole essere una fortezza chiusa, non si deve difendere da qualcosa o qualcuno ma" dà un sistema di lavori che "vuole offrirsi al mondo per cercare soluzioni legate allo sviluppo insieme". “Era importante per smontare quella narrazione che vorrebbe l'occidente contro il resto del mondo, questo approccio è stato confermato durante la presidenza italiana e sono orgogliosa" di avere offerto "un racconto completamente" diverso, aggiunge.