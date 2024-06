Guerra in Ucraina, inizia la conferenza di pace in Svizzera. “La Germania blocca nuove sanzioni al gas russo”

06:40

Parte la conferenza di pace: attesi 50 leader mondiali

Parte oggi in Svizzera la conferenza di pace per il conflitto in Ucraina, ma come previsto senza la partecipazione della Russia. Attesi in un lussuoso complesso alberghiero nei pressi di Lucerna oltre 50 capi di stato e di governo che cercheranno di stilare un percorso di pace che coinvolga alla fine anche Mosca. Le condizioni di Putin, ribadite negli scorsi giorni, prevedono però la resa di fatto di Kiev.