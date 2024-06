Maturità 2024, toto-tracce prima prova: dal delitto Matteotti all’AI

Roma, 15 giugno 2024 – Manca veramente poco al fischio d’inizio degli esami di maturità 2024. Si parte mercoledì 19 giugno con la prima prova scritta. I giochi sono già fatti: le prove sono già arrivate nelle scuole sotto forma di plico telematico. E tra gli studenti è partito il toto-tracce. Ad aggiornare il ‘borsino’ dei temi di esame più gettonati è l’indagine di Skuola.net, elaborata grazie al contributo di 1.500 maturandi.

Analisi del testo: prosa

Analisi del testo? Nell’ambito della prosa i maturandi si giocano una rosa di nomi ristretta. Se il Ministero dovesse puntare su un autore dell’Ottocento – ricordiamo che si può spaziare tra opere prodotte dall'Unità d'Italia in poi – il pronostico è quasi obbligatorio: 4 su 10, mettono le loro fiches su Gabriele D'annunzio. Ma, in fondo, ogni anno è così. Una dinamica simile si riscontra sugli autori del Novecento. Candidato principe è Luigi Pirandello, scelto da oltre un terzo (34%). E, anche qui, le attese sono altissime ad ogni maturità ma, poi, non se ne fa mai nulla: l'ultima volta che uscì fu nel 2003.

Analisi del testo: poesia

Passando alla poesia, sempre per la tipologia ‘analisi del testo’, gli studenti richiamano in ballo un grande classico: Giuseppe Ungaretti, pronosticato da 1 su 4. Seconda posizione per Eugenio Montale, "adottato" dal 14% dei maturandi e con il quale si sono già confrontati i loro colleghi del 2004, del 2008 e del 2012. Altrimenti, vengono visti bene anche Giovanni Pascoli (12%), che però è uscito nel 2022, e Giacomo Leopardi (11%), che essendo morto prima dell'Unità d'Italia non rientra perfettamente nel novero degli autori papabili per l'analisi del testo.

Testo argomentativo

Nel plico della maturità le tracce del ‘testo argomentativo’ sono tre. Non di rado contengono riferimenti ad anniversari e ricorrenze storiche. Dal sondaggio di Skuola.net emerge che i maturandi scommettono sempre più in blocco sul centenario del delitto Matteotti (1 su 3). Secondo gradino per i 110 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, votati dal (12%).

Terzo posto, invece, per gli 80 anni dello sbarco in Normandia (6 giugno 1944), che sale al 10% dei consensi, forse spinto dalle recentissime celebrazioni. Altro favorito, continua a essere il fisico Robert Oppenheimer (30% degli interessati) di cui ricorrono quest’anno i 120 anni dalla nascita, probabilmente lanciato dal film premio Oscar sulla sua figura.

Il tema di attualità

Il tema di attualità è un'altra tipologia molto gettonata. La sfida si gioca fra un terzetto diviso da una manciata di preferenze. La prima traccia gettonata è quella su "Intelligenza artificiale e nuove frontiere digitali" (24%), secondo "Conflitto tra Israele e Palestina" (21%), terza è la doppia questione della "Violenza sulle donne" e della "Parità di genere" (18%). Ai piedi del podio, ma in calo, la "Guerra in Ucraina" (9%).