Cristiana Capotondi diventa Margherita Hack: al via le riprese del film

Cristiana Capotondi diventa Margherita Hack. Il film per la tv 'Margherita delle stelle', basato sul libro autobiografico 'Nove vite come i gatti' scritto dalla stessa scienziata insieme a Federico Taddia - fra gli autori, tra le altre produzioni, del Festival di Sanremo -, è prodotto da Minerva Pictures. Il film andrà in onda su Raiuno.

La società di produzione cinematografica è presieduta da Santo Versace, che nel 2019 è entrato in Minerva investendo sei milioni di euro scegliendo anche di metterci "la faccia". Santo Versace è particolarmente vicino al mondo del cinema, basti pensare che a fine 2022 l'imprenditore dela maison di moda ha acquisito il 30% di Weshort, startup pugliese che si occupa di cortometraggi. Insomma, investimenti sempre puntando sulla creatività.

E di creatività, oltre che di cuore, anima, cervello e talento si parla anche in 'Margherita delle stelle', di cui sono ufficialmente iniziate le riprese.

"A vestire i panni dei protagonisti Cristian Capotondi, che interpreterà il ruolo di Margherita, e Cesare Bocci nei panni del padre Roberto. Insieme a loro Sandra Ceccarelli e Flavio Parenti, che saranno la madre e Aldo De Rosa, il marito della Hack - fanno sapere da Minerva Pictures -. Il film ripercorre la vita della ricercatrice fiorentina, da bambina autonoma e curiosa a ragazza libera e anticonformista, fino a diventare la prima donna a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste".