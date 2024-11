I film in uscita al cinema a dicembre

Quali sono i film in arrivo nelle sale italiane a dicembre 2024? A seguire potete trovare una guida con i titoli più interessanti disponibili nei cinema nel corso delle prossima settimane. E anche i generi sono pronti a soddisfare diversi tipologie di pubblico, con un’importante serie di pellicole italiane.

La stanza accanto

Il film di Pedro Almodovar è l'adattamento per il grande schermo del romanzo “Attraverso la vita” di Sigrid Nunez e vede Tilda Swinton e Julianne Moore come attrici principali. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia di quest’anno e ha conquistato l’ambito premo del Leone d'oro al miglior film. La storia è molto intensa ed emotivamente coinvolgente. Ingrid e Martha sono amiche da anni. La prima è una scrittrice di successo e il suo ultimo libro narra proprio la sua incapacità di comprendere e accettare la morte. Martha, invece, è stata una corrispondente di guerra e scopre di essere affetta da un tumore che potrebbe avere un’occasione di curabilità solo attraverso una terapia sperimentale. Nel frattempo, lei è riuscita ad arrivare a patti con il concetto della morte e, in caso, ha già pianificato come farlo, grazie a una pasticca comprata sul dark web. Ciò che vorrebbe però è non morire sola, e chiede all’amica Ingrid di stare nella stanza accanto se dovesse arrivare il momento in cui decidesse di compiere questa scelta. Dal 5 dicembre 2024.

Una famiglia sottosopra

Con Luca Argentero e Valentina Lodovini, la commedia racconta la storia di Alessandro Moretti. L’uomo si sente deluso dalla vita: da anni non ha più un lavoro, il matrimonio con la moglie sembra essere entrato in una profonda crisi e i suoi tre figli sono tanto insopportabili quanto lontani da ogni regola o limite. Dopo aver passato una giornata in un parco divertimenti per il compleanno della figlia più piccola, Anna, tutta la famiglia – compresa la suocera – si ferma a dormire in uno degli hotel del parco. Il desiderio di cambiare le cose è sempre più impellente ed ecco accadere la magia. Il giorno dopo, al risveglio, accade l'inimmaginabile: ogni membro della famiglia si risveglia nel corpo di un altro componente. Un film per tutta la famiglia nelle sale dal 5 dicembre 2024.

Me Contro Te – Cattivissimi a Natale

Ci saranno anche loro per il periodo delle feste pronti a richiamare migliaia di giovanissimi, insieme alle famiglie, nei cinema. La trama è ambientata durante la Vigilia di Natale e al Polo Nord. Siamo nella fabbrica di creazione dei giocattoli di Babbo Natale e iniziano i preparativi per la notte più attesa dell’anno. Anche Luì e Sofì si stanno preparando a festeggiare ma un elfo dispettoso ha deciso di prendersi gioco di loro con una serie di continui scherzetti. Inoltre vorrebbe rovinare il Natale a tutti i bambini buoni. Saranno proprio i cattivissimi Signor S., Perfidia e Velenia – l’indomabile figlia di Perfidia – a dover aiutare Babbo Natale a salvare la situazione in questa divertentissima avventura natalizia. A partire dal 12 dicembre 2024.

Diamanti

La nuova fatica di Ferzan Ozpetek, questa volta, torna ad approdare nei cinema. Dopo il suo progetto in esclusiva Netflix, Nuovo Olimpo, sceglie un cast corale prevalentemente femminile per “Diamanti”. La storia prende origine dalla decisione di un regista di riunire le sue attrici del cuore spiegando loro la sia intenzione voler fare un film sulle donne. Sono pochi i dettagli, non c’è molta chiarezza. Fino a quando inizia a osservarle, cerca di trovare idee e spunti per un’idea convincente. Ed eccole catapulte in un’altra epoca storica, circondate dal rumore delle macchine da cucire in un luogo e in uno spazio di lavoro gestito e popolato solamente da donne. In quella realtà gli uomini hanno ruoli limitati e il cinema può essere raccontato soprattutto da chi è impegnato nella realizzazione dei costumi. Amori, passioni, ansie, paure, sofferenze e mancanze danno vita a legami che si incrociano tra la realtà e la finzione, insieme alle esistenze delle attrici chiamate dal regista a quei personaggi di un passato lontano e irreale. Il cast della pellicola vede un numero importantissimi di attrici molto note del cinema italiano. Tra queste citiamo Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier e Milena Vukotic. Come personaggi maschili, invece, spiccano Stefano Accorsi ed Edoardo Purgatori. Dal 19 dicembre 2024.

Mufasa – Il Re Leone

Perfetto in vista delle festività natalizie, il film narra la leggenda di Mufasa. Rafiki la racconta alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che assicurano la loro presenza imperdibile. Raccontata attraverso una serie di flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, smarrito e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, l’erede di una stirpe reale. L'incontro casuale assicura l’inizio di un viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino. I loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e molto pericoloso. Fondamentale anche il suo rapporto con il fratello Scar. Dal 19 dicembre 2024.

Cortina Express

Ha il sapore dei vecchi cinepanettoni questa pellicola in arrivo proprio pochi giorni prima di Natale. La storia è ambientata tra le strade e le piste di Cortina con diversi personaggi riuniti per festeggiare le festività natalizie. Tra di loro, ci sono Lucio De Roberti, un irresistibile viveur che tenta di salvare il nipote da un matrimonio disastroso, Dino Doni, una stella musicale ormai spenta che cerca di riavere un’altra occasione e di non essere dimenticato e tenta anche di conquistare l’affetto di sua figlia. Si aggiungono Patrizia Giordano, una vulcanica discografica alle prese con il rischio di fallimento e un marito un po' privo di mordente. Non mancano equivoci, incomprensioni, momenti divertenti e diversi sketch buffi che richiamano, immediatamente, alla mente, i tempo gloriosi dei Cinepanettoni. Protagonista, infatti è Christian De Sica affiancato da Paolo Calabresi e Isabella Ferrari. Nei cinema a partire dal 23 dicembre 2024.