Disney+, le serie tv di agosto. E tra i film arriva ‘Il regno del pianeta delle scimmie’

Anche per agosto Disney+ ha diverse uscite in programma, tra nuove stagioni di serie tv acclamate dalla critica e pellicole pronte ad aggiungersi al catalogo della piattaforma streaming. A seguire potete trovare una guida per non perdere le più interessanti uscite previste nelle prossime settimane. Che siate in viaggio o a casa, c’è sempre un’occasione per potere recuperare una novità.

Le serie tv

Partiamo con le novità legate alle serie tv in arrivo ad agosto. Dal 14 agosto saranno disponibili i nuovi episodi di ‘The Bear’, arrivata alla terza stagione. La serie di FX è stata applaudita dalla critica fin dal suo esordio. Gli ingredienti per il successo ci sono tutti: cibo, famiglia, frenesia e follia della routine. Nell’agguerrito mondo della ristorazione, il protagonista Carmy si impegna più che mai e vuole l’eccellenza dai propri collaboratori. I dipendenti fanno il loro massimo per provare a restare al suo passo ma non è semplice riuscire a soddisfare le aspettative. E così, oltre ai rapporti lavorativi, quelli che rischiano di incrinarsi o spezzarsi definitivamente sono anche i legami interpersonali che animano il locale, una seconda casa per molti di loro. La serie tv ha vinto diversi riconoscimenti. Tra i più recenti, i Golden Globe Miglior attore in una serie commedia o musicale a Jeremy Allen White, Miglior attrice in una serie commedia o musicale a Ayo Edebiri e Miglior serie commedia o musicale. Al suo debutto, la prima stagione ha ricevuto dieci Primetime Emmy Awards. Cambiamo genere con un’altra novità in arrivo a fine mese. Parliamo dell’attesa quarta stagione di ‘Only muders in the building’. Nei nuovo episodi, il trio formato da podcaster amatoriali è alle prese con una indagine che li condurrà fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast “Only Murders”. Quando i tre protagonisti, Charles, Oliver e Mabel, fanno ritornato a New York, iniziano un viaggio ancora più indimenticabile: attraversano il cortile del loro palazzo per ritrovarsi al centro delle vite complicate – e non prive di segreti - dei residenti della Torre Ovest dell’Arconia. Anche questa serie tv ha ottenuto il consenso della critica sin dal suo esordio. Dai primissimi episodi è stato apprezzato l’approccio comico e leggero alla storyline poliziesca così come le performance del cast. ‘Only murders in the building’ si è conquistato una nomination per il Primetime Emmy Award per la migliore serie comica e il Golden Globe per la migliore serie televisiva - musical o commedia. Per le loro interpretazioni, Martin, Short e la Gomez hanno ottenuto candidature come attori ai Primetime Emmy Awards e ai Golden Globe Awards. Steve Martin ha avuto l'idea della serie ben dieci anni prima della sua realizzazione. Inizialmente, al centro dello script c’erano tre uomini anziani che scoprono di essere tutti appassionati dalla risoluzione dei crimini. Ma sono troppo vecchi e stanchi per uscire, quindi si occupano dei crimini che si verificano solo nel palazzo in cui abitano. L'idea in seguito prese forma e diventò concreta con qualche modifica e l’inserimento di una giovane donna al posto del terzo anziano protagonista.

Infine, vi segnaliamo l’arrivo della quinta stagione della serie d’animazione per adulti ‘Solar opposites’, incentrata su Korvo, Terry, Jesse e Yumyulack, una famiglia di alieni che si schianta sulla Terra e si ritrova costretta a rimanere lì, spesso in disaccordo sul fatto che questa sia una buona scelta. Dal 14 agosto arriveranno le avventure della serie animata ‘Star Wars: Young Jedi Adventures’ con gli episodi inediti della seconda stagione. Ambientato secoli prima degli eventi dei principali film di Star Wars, segue un gruppo di giovani mentre apprendono le vie della Forza, tra cui compassione, autodisciplina, lavoro in team e profonda pazienza, per diventare Cavalieri Jedi. Il 19 agosto avremo la possibilità di un viaggio indimenticabile grazie a ‘Oceanxplorers’. La serie, diretta da James Cameron, accompagna il pubblico a bordo dell’OceanXplorer, la nave da ricerca più avanzata mai costruita fino ad oggi. In questo modo si potranno scoprire e conoscere le frontiere più lontane degli oceani. Attraverso una serie di tecnologie avanzate e ultramoderne, un gruppo scelto di preparati e coraggiosi esploratori e scienziati decide di imbarcarsi e mettersi in gioco in un’odissea globale. La loro missione è quella di rintracciare e risolvere alcuni dei più affascinanti misteri che popolano l’oceano, attraverso la vita degli animali che lo abitano e dei loro ecosistemi.

I film

Passiamo alle pellicole in arrivo nel catalogo Disney+ nel mese di agosto 2024. Dal 2 agosto è disponibile ‘Il regno del pianeta delle scimmie’. Alla regia della pellicola troviamo Wes Ball pronto a dare nuova vita all’epico franchise. La storia è ambientata diverse generazioni dopo il regno di Cesare, le scimmie sono diventate ormai la specie dominante che vive in armonia mentre gli esseri umani si ritrovano a dover vivere nell’ombra. Mentre un nuovo spietato capo delle scimmie dà vita al suo personale impero, una giovane scimmia inizia un difficile viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul suo passato. Inoltre, dovrà affrontare situazioni e fare scelte che metteranno in discussione la vita stessa delle altre scimmie e il futuro degli esseri umani. Il film arriva a distanza di pochissimi mesi dalla sua distribuzione nei cinema avvenuta l’8 maggio di quest’anno. Con un budget di 157 milioni di dollari l’incasso è arrivato a circa 379 milioni in tutto il mondo. Dal 23 agosto, invece, pronti a ‘Domenica con le Supremes’. Al centro della trama ci sono le migliori amiche di una vita Odette, Barbara Jean e Clarice, conosciute fra di loro come ‘The Supremes’. Tra le donne c’è un fortissimo e indissolubile legame di amicizia e pura sorellanza che deriva dall’aver affrontare decenni di battaglie di vita insieme. Hanno vissuto insieme gioie e dolori, matrimonio e figli, felicità e sofferenza, amore e morte. Le tre protagoniste si ritrovano a dover fronteggiare alcune forme di dolore e malattia che rischiano di far riaffiorare un passato non facile. E così le tre amiche vedono il proprio legame messo a rischio in alcuni momenti complicati che non avevano previsto e che devono imparare a gestire.