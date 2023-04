Ciak d’oro serie tv, Mare Fuori è fiction dell’anno

Da un lato Mare Fuori, dall'altro tutti gli altri. La prima edizione dei Ciak d'oro, premi attribuiti a serie tv e fiction direttamente dal pubblico - sono stati più di 660mila i votanti -, ha incoronato Massimiliano Caiazzo, uno dei protagonisti della serie, e la stessa produzione. E a sancire questo strapotere è stato soprattutto il pubblico Under 30. Premiata anche Carolina Crescentini, altra protagonista di Mare Fuori. Consacrazione anche per Tutto chiede salvezza, di cui Netflix ha in questi giorni annunciato l’arrivo entro breve della seconda stagione. Premi anche per Call My Agent e Christian, le due serie tv rivelazione di questa stagione.

Ecco tutti i premiati ai Ciak d'oro.

Superciak d'oro 2023: Call My Agent

Ciak d'oro Cult-Colpo di fulmine: Christian

Ciak d'oro Serie più innovativa: The bad guy

Migliore serie italiana: Tutto chiede salvezza

Miglior serie internazionale: Mercoledì

Miglior protagonista internazionale: Jenna Ortega (Mercoledì)

Migliore attrice italiana: Carolina Crescentini (Boris 6, Tutto chiese salvezza, Mare fuori)

Miglior attore italiano: Lino Guanciale (Sopravvissuti, Noi)

Miglior protagonista pubblico Under 30: Massimiliano Caiazzo (Mare fuori 3)

Miglior serie pubblico Under 30: Mare fuori 3