Pasqua 2023, spopolano le uova di Mare Fuori e delle serie tv più amate

Roma, 7 aprile 2023 – Pasqua 2023 con “Mare Fuori” o con “Stranger Things”? Se il proverbio recita: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, quest’anno la Pasqua è con i personaggi delle serie tv più amate.

Sono gli ultimi giorni per la caccia all’uovo di cioccolato, il simbolo per eccellenza delle festività pasquali. Tutti cercano l’uovo perfetto, sia sotto il profilo del cioccolato sia della sorpresa all’interno e, così, le aziende più note si sono attrezzate per non disattendere le aspettative dei consumatori. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le collaborazioni con influencer per pubblicizzare il prodotto e contribuire a cause benefiche: così sono ‘nate’ le uova di Chiara Ferragni, del marito e cantante Fedez, della regina del twerking Elettra Lamborgini, della beauty influencer ClioMakeUp, della coppia del web “I Me Contro Te” che piace tanto ai più piccini.

Ma il trend della Pasqua 2023 sono le uova delle serie tv. A partire da “Mare Fuori”, il fenomeno Rai giunto alla terza stagione che vede i fan in trepida attesa di conoscere cosa succederà nella quarta stagione. E proprio nell’attesa su TikTok spopolano video dei fan che scartano l’uovo canticchiando ‘O mar For’. È necessario specificare che non esiste al momento in commercio una linea ufficiale ma prodotti liberamente ispirati alla storia e ai personaggi, quindi non originali. Nonostante questo, è caccia alle uova dedicate a Chiattillo, ‘O Piecuro e agli altri ragazzi dell’immaginario istituto penitenziario minorile di Napoli.

Le dolci proposte ispirate a “Mare Fuori” sono molteplici. L’uovo più celebre, probabilmente il primo ad averci pensato, è il “Ce sta o mar for” del marchio Irpot, fatto da 500 grammi di cioccolato al latte finissimo. L’uovo, che ha avuto un successo incredibile, tanto da andare rapidamente sold out, si trova sul sito ufficiale Irpot oltre che su Amazon e eBay. Al costo di 19,90 euro, contiene gadget ispirati ai personaggi più amati della serie, come Chiattilo, Piecoro, Ciro, Edoardo o Pirucchio.

Anche le piccole imprese hanno deciso di investire sulle uova di Pasqua ispirate a “Mare Fuori”. È il caso di una realtà pugliese, “Le due torri Fabbrica di cioccolato”, che ha realizzato un uovo al latte, al costo di 8,5 euro. In questo caso è possibile riceverlo su ordinazione. Poi ci sono altre uova personalizzate che su TikTok sono state testate più di una volta dal duo ValeeAndre, che come sorprese hanno i santini dei personaggi di “Mare Fuori”. Ma per i fan delle serie tv, non c’è solo “Mare Fuori”. La Bauli ha dato vita alle uova “Trono di Spade”: una confezione a forma di trono, caratterizzato dal colore nero e decorato con l’iconico stemma della fenice in oro e all’interno del sofisticato uovo si celano deliziose prelibatezze come una selezione di praline in due golose variazioni al gusto cioccolato fondente e cioccolato latte. Ci sono più formati con prezzi che partono dai 23 euro. E, ovviamente, le sorprese sono ispirate ai personaggi e agli episodi della serie Hbo come ciondoli dei Targaryen o degli Stark.

Kinder, invece, ha lanciato le uova di Pasqua Kinder Gransorpresa a tema “Stranger Things” con sorprese che spaziano dalla casetta di Will ai demogorgoni. Si tratta del classico uovo da 220 grammi di cioccolato al latte (prezzi da 14,90 euro). Kinder, inoltre, propone il Gransorpresa Dark & Mild da 220 grammi a tema “Mandalorian” al cui interno è possibile trovare delle statuine di Yoda, Boba Fett e il Mandaloriano. Con lo stesso tipo di cioccolato fondente e con sottile strato al latte è possibile acquistare anche quello a tema “Star Wars”.

Per i più romantici, infine, c’è l’uovo ispirato a un’altra serie Netflix, “Emily in Paris”. Proposto dal marchio Balocco, è un uovo di cioccolato finissimo al latte (confezione da 320 grammi al costo di 14,99 euro) che contiene tante sorprese fashion che ricordano le atmosfere parigine.