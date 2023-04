‘Mare Fuori 4’: quando esce e cosa succede nella nuova stagione

Dopo il grande successo riscosso sia sulla Rai sia su Netflix, ‘Mare Fuori 4’ si farà. Lo ha confermato di recente, sui social, anche il regista, Ivan Silvestrini. Le riprese dei nuovi episodi – probabilmente 12 in tutto, come quelli delle stagioni precedenti – dovrebbero partire presto. Lo ha detto su TikTok pure Ludovica Coscione, che in ‘Mare Fuori’ veste i panni di Teresa.

Quando uscirà ‘Mare Fuori 4’

Le prime scene di ‘Mare Fuori 4’ potrebbero venire girate già a maggio 2023. In tv ‘Mare Fuori 4’ potrebbe essere trasmessa su Rai 1 nell’inverno 2024 o comunque nella stagione televisiva 2024-2025.

‘Mare Fuori 4’: la trama della serie-fenomeno

In attesa di conoscere qualche dettaglio in più sulle novità di trama e cast di ‘Mare Fuori 4’, ricordiamo gli aspetti principali della serie. Le vicende di ‘Mare Fuori’ sono ambientate a Nisida, in un istituto di pena per i minori di Napoli. I giovani detenuti sono ragazzi e ragazze finiti dentro per omicidi o reati gravissimi. La polizia penitenziaria – da chi dirige l’istituto agli agenti, fino agli educatori – cercano in tutti i modi di far diventare il tempo del carcere un’opportunità di rinascita e seconda vita.

Protagonisti di ‘Mare Fuori’

I protagonisti più noti della serie ‘Mare Fuori’ sono Filippo, Carmine, Edoardo e Ciro. Filippo (Nicolas Maupas) è un ragazzo milanese di buona famiglia che ha ucciso per sbaglio il suo migliore amico durante una notte brava. Carmine (Massimiliano Caiazzo) è di Secondigliano e sembra destinato a una vita criminale, da cui, però, vorrebbe allontanarsi per vivere normalmente e lavorare come parrucchiere. Edoardo (Matteo Paolillo), cresciuto a Forcella, è già un piccolo boss in attesa del suo primo figlio. Poi c’è Ciro (Giacomo Giorgio), che sogna di diventare il padrone di Napoli.

Mare Fuori 4: Rosa Ricci ci sarà?

Su Instagram, per catalizzare ancora di più l’attenzione dei fan, il regista di ‘Mare Fuori’ Ivan Silvestrini ha pubblicato alcuni brevi spoiler su ‘Mare Fuori 4’. Tra le novità più attese c’è la conferma della presenza di Rosa Ricci (Maria Esposito), sorella minore di Ciro, uno dei personaggi introdotti nella terza stagione. Sono in tanti, infatti, a domandarsi se Rosa morirà o meno dopo lo scontro nel complesso archeologico della piscina Mirabilis. In una foto diffusa online si è vista pure Rosa in una bara. Il regista Silvestrini, però, ha scritto sui social: ‘Credo che vi meritiate di sapere che nella prossima stagione… Rosa ci sarà!’. Alcuni si chiedono se si tratti di piccoli depistaggi per tenere alta l’attenzione del pubblico.

‘Mare Fuori 4’: i dubbi sui social

In effetti indizi e anticipazioni sui social hanno alimentato vari interrogativi su ‘Mare Fuori 4’. In tanti, in aggiunta alla sorte di Rosa Ricci, si domandano: ci sarà un futuro per l’amore impossibile e proibito, pieno di chimica e passione, tra Rosa e Carmine? E Ciro è ancora vivo? Sul web, inoltre, molti hanno espresso il desiderio di rivedere Paola Vinci, la direttrice del carcere minorile soprannominata ‘Punto e Virgola’ dai ragazzi, per il suo vistoso zoppicare, aiutata da un bastone, a causa di un incidente, e interpretata da Carolina Crescentini fino all’inizio della terza stagione. Una cosa, però, sembra certa: ‘Mare Fuori 4’ dovrebbe essere ancora più avvincente delle precedenti stagioni.

Immagine: Crediti Ansa