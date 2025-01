Cibi in gravidanza, quali evitare veramente: i segreti delle star

Mentre erano incinte, molte celebrità hanno parlato delle loro diete e dei cambiamenti che hanno affrontato in questo periodo così particolare. Gigi Hadid, ad esempio, ha spesso condiviso su Instagram l’importanza di un’alimentazione bilanciata, raccontando come i suoi stessi gusti alimentari siano cambiati durante la gestazione. Se Kim Kardashian non ha fatto mistero dei piccoli sacrifici che ha dovuto fare a tavola, Blake Lively si è concentrata sui cibi sani e nutrienti che non si è mai fatta mancare nelle sue quattro gestazioni. Quel che è certo è che l’alimentazione in gravidanza ha un impatto diretto non solo sulla madre, ma anche sullo sviluppo del feto. È fondamentale evitare ingredienti e piatti a rischio, mantenere un’alimentazione varia e bilanciata e consultare regolarmente i professionisti di fiducia per seguire consigli personalizzati.

Fake news

Anche su un simile argomento emergono spesso falsi miti e credenze popolari, che è importante sfatare. Ad esempio, si crede erroneamente che durante la gravidanza sia necessario “mangiare per due” o che ogni desiderio improvviso di determinati alimenti debba essere immediatamente soddisfatto. Entrambi i concetti sono fuorvianti. Secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, l’alimentazione durante la gravidanza richiede in realtà un aumento calorico misurato (pari a circa 350 calorie al giorno nel secondo trimestre e 460 calorie nel terzo trimestre). Le cosiddette voglie non sono necessariamente legate a reali carenze nutrizionali: dunque possono essere soddisfatte, ma non rappresentano un bisogno imprescindibile.

Da evitare

Durante i nove mesi di gestazione, è importante adottare una dieta equilibrata e variata, tenendo conto delle condizioni fisiche della gestante, come l’età, il peso e lo stato di salute generale. Posto che occorre sempre consultare il proprio medico curante, in generale, tra gli alimenti sconsigliati quando si è in dolce attesa ci sono: frutta e verdura crude, se non lavate accuratamente, carne cruda o poco cotta, a meno che non sia stata abbattuta in modo sicuro, salumi freschi e non stagionati, pesce crudo o poco cotto, inclusi molluschi e frutti di mare, se non trattati in modo adeguato. Meglio fare a meno di uova crude o poco cotte, e dei prodotti che le contengono, come maionese e mascarpone, formaggi freschi artigianali o non pastorizzati. Il motivo è presto detto ed è legato alla possibile contaminazione da microrganismi nocivi, che possono provocare infezioni come la salmonellosi, la listeriosi e la toxoplasmosi e virus gastrointestinali quali l’epatite A.

Equilibrio

Allo stesso tempo, quando si aspetta un bambino, anche altri alimenti e alcune bevande richiedono moderazione. Sarebbe pertanto opportuno limitare il consumo di caffè a una tazza al giorno, ridurre il consumo di dolci ed evitare l’alcol il più possibile. Eventuali strappi alla regola, come un bicchiere di vino o birra, potrebbero essere valutati caso per caso, sempre previo parere del proprio medico di riferimento.