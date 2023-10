Christie e Conan Doyle, un’asta da record grazie a Charlie Watts

Due record mondiali d’asta per libri di Agatha Christie e Arthur Conan Doyle sono stati stabiliti da Christie’s a Londra durante la vendita della biblioteca personale del musicista britannico Charlie Watts (1941-2021), leggendario batterista dei Rolling Stones. L’incasso totale del catalogo di Charlie Watts: Gentleman, Collector, Rolling Stones - Literature and Jazz, offerto in un’asta divisa in due sessioni, 28 e 29 settembre, è stato di 3.815.280 sterline (circa 4.400.000 euro). Sono stati stabiliti record significativi per oltre 70 importanti opere letterarie (tra le altre di Samuel Beckett, George Orwell, George Bernard Shaw, Dylan Thomas e P. G. Wodehouse) e per più di 15 autori acclamati a livello mondiale. La copia di Watts di Miss Marple e i tredici problemi di Agatha Christie è stata venduta per 60.480 sterline (69.000 euro), stabilendo un nuovo record mondiale d’asta per un libro della celebre scrittrice di gialli. La copia di Watts di Il mastino dei Baskerville di Arthur Conan Doyle è stata venduta per 214.200 sterline (circa 247.000 euro): un nuovo record mondiale d’asta per un libro stampato dello scrittore scozzese padre di Sherlock Holmes.